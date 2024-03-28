В Филиппинах объявили контрмеры против КНР, речь идет о защите суверенитета островной страны

Между Китаем и Филиппинами продолжается спор за право собственности территорий Восточного моря (Южно-Китайского моря). Недавно президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший пообещал принять контрмеры против "опасных атак" китайских кораблей и заявил, что ведет переговоры с союзниками, чтобы помочь защитить суверенитет своей страны.

Об этом передает УНН с ссылкой на Bloomberg.

Детали

В течение следующих недель национальные правительственные учреждения будут принимать контрмеры в отношении кораблей КНР, и Филиппины находятся в "постоянном" общении с союзниками и партнерами, Об этом Маркос заявил в заметке на своей странице Facebook в четверг, 28 марта

Характер самих мероприятий руководитель Филиппин оставил открытым.

"Мы не ищем конфликта", - написал Маркос-младший в Facebook. Впрочем отметил, что его страна не будет молчать, подчиняться или позволять себя запугивать. В понедельник Китай предупредил Филиппины, что двусторонние отношения находятся на распутье, - правительство в Маниле должно быть осторожным.

Представитель министерства обороны Китая Ву Цянь заявил, что Пекин выступает против "иностранного вмешательства" в спор.

Мы полностью готовы к любым чрезвычайным ситуациям и будем решительно защищать территориальный суверенитет Китая, морские права и интересы Китая - сказал Ву в комментариях, распространенных посольством Китая в Маниле в четверг.

Отметим, что Китай претендует на почти все Южно-Китайское море. Также Пекин обвиняет филиппинские суда в незаконном вторжении в воды Китая.

Напомним,

Китай, возможно, получил доступ к персональным данным миллионов британских избирателей из-за финансируемых государством кибератак на членов британского парламента, что представляет угрозу для британской демократии.

россия и Китай достигли договоренности с йеменскими повстанцами-хуситами об обеспечении безопасной навигации их судов в Красном море.

В Госдепе США назвали "категорически ложными" заявления россии о причастности Украины и Запада к стрельбе в "Крокусе"