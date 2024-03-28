В Госдепе США назвали "категорически ложными" заявления россии о причастности Украины и Запада к стрельбе в "Крокусе"

США исключают любую причастность Украины и западных стран к теракту в российском "Крокус Сити". российские чиновники используют трагедию, чтобы попытаться оправдать незаконную войну против Украины. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает УНН.

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Я видел эти комментарии, а также комментарии президента путина, а также комментарии других, которые утверждали, что за этой террористической атакой стоят какие-либо страны. И я думаю, что понятно, что эти заявления категорически неправдивы. Я думаю, что российское правительство знает, что эти заявления категорически ложные. Украина не стояла за этими атаками. Великобритания не стоит за этими атаками. Соединенные Штаты не стояли за этими атаками - заявил Миллер.

Он также напомнил, что Соединенные Штаты заранее предупреждали россию о возможности этих атак. По словам Миллер, США хотели увидеть, удастся ли предотвратить атаки и, наконец, предотвратить потерю жизней.

Представитель Госдепа также назвал заявления многих кремлевских чиновников о причастности Украины "безответственными и циничными".

"Это лишь еще один пример того, как президент путин и остальные его команды используют национальную трагедию, чтобы попытаться оправдать незаконную войну против Украины", - резюмировал Миллер.

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