Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
В Госдепе США назвали "категорически ложными" заявления россии о причастности Украины и Запада к стрельбе в "Крокусе"
Посол рф в Польше временно выехал из страны после инцидента с ракетой
Кроссовер Kia EV9 объявлен лучшим автомобилем 2024 года - Укравтопром
По всей Украине воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о взлете российского МиГ-31К
россияне за сутки атаковали 12 населенных пунктов Донетчины: ударили планирующим боеприпасом и обстреливали "Смерчем"
Под видом капеллана хотел шпионить за десантниками: задержали "крота" российского гру
Главнокомандующий ВСУ показал видеокадры, как украинские защитники уничтожают оккупантов
Укрзализныця запустила новый маршрут в Прагу
Атака "шахедами" на Харьков: прокуратура показала последствия
Партизаны "АТЭШ" зафиксировали прибытие новой партии военной техники рф в оккупированный Крым
Популярные
Ряд стран, включая Украину, обсуждают, как достичь мирной договоренности - Шольц
Нацбанк может привязать гривну к евро
ПВО сбила около 15 дронов во время ночной атаки по югу - Гуменюк
Bloomberg: Байден сократил отставание от Трампа в шести штатах
Марин Ле Пен будут судить за хищение миллионов евро из фондов Евросоюза
Публикации
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает Эксклюзив
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева
В Госдепе США назвали "категорически ложными" заявления россии о причастности Украины и Запада к стрельбе в "Крокусе"
россия безосновательно обвинила Украину и Запад в причастности к теракту в российском торговом центре "Крокус", использовав трагедию для оправдания своей незаконной войны против Украины, заявил представитель Госдепа США.
Посол рф в Польше временно выехал из страны после инцидента с ракетой
Посол россии в Польше Сергей Андреев временно покинул страну с 26 марта по 4 апреля после инцидента с российской ракетой, которая нарушила польское воздушное пространство.
Кроссовер Kia EV9 объявлен лучшим автомобилем 2024 года - Укравтопром
Электрический кроссовер Kia EV9 получил титул "Лучший автомобиль мира 2024 года" в рамках премии World Car Awards, объявленной на Международном автосалоне в Нью-Йорке.
По всей Украине воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о взлете российского МиГ-31К
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы со стороны российского самолета МиГ-31К, взлетевшего с аэродрома "Саваслейка".
россияне за сутки атаковали 12 населенных пунктов Донетчины: ударили планирующим боеприпасом и обстреливали "Смерчем"
За минувшие сутки россияне обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области, повредив жилые дома, больницу, магазины, административные здания и гаражи, в результате чего один мирный житель погиб и двое получили ранения.
Под видом капеллана хотел шпионить за десантниками: задержали "крота" российского гру
Служба безопасности Украины задержала в Киеве "крота" российской разведки, который под видом капеллана пытался проникнуть к украинским десантникам, чтобы шпионить за их местами дислокации, передвижениями, вооружением и боевыми действиями, в пользу российской военной разведки.
Главнокомандующий ВСУ показал видеокадры, как украинские защитники уничтожают оккупантов
Украинские защитники успешно уничтожили российскую военную технику и вооружение, о чем свидетельствуют видеоматериалы, обнародованные Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины.
Укрзализныця запустила новый маршрут в Прагу
Запущен новый международный железнодорожный маршрут, соединяющий Прагу, Кошице и Чоп, с ежедневным железнодорожным сообщением, которое обслуживается Укрзализныцей и RegioJet, предлагая 13-часовое путешествие между Прагой и Чопом.
Атака "шахедами" на Харьков: прокуратура показала последствия
В Харькове в результате ночной атаки российских беспилотников были повреждены ресторан, магазин, офисные помещения и жилые дома.
Партизаны "АТЭШ" зафиксировали прибытие новой партии военной техники рф в оккупированный Крым
Украинские партизаны зафиксировали прибытие новой партии российской военной техники на железнодорожную станцию Остряково в оккупированном Крыму, причем часть техники может быть нерабочей.