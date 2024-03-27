Буданов: "О подготовке теракта в "Крокус Сити" россия точно знала с 15 февраля"

Руководитель ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что россия заранее знала о подготовке террористической операции на ее территории. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины, передает УНН. Свое заявление Буданов сделал во время разговора на Третьем международном форуме по стратегическим коммуникациям.

Детали

Как минимум, 15 февраля 2024 года рф знала о подготовке. Я вам больше скажу, эта информация прошла через разведуправление группировки в Сирии. Вот оттуда она пошла на москву. И пусть не рассказывают сказки, что это странным образом все материализовалось ниоткуда сказал Кирилл Буданов.

По его словам, россия знала, откуда придут боевые группы, через какие две страны они перемещались на территорию государства-агрессора.

Для чего они допустили, чтобы это произошло - есть несколько вариантов. Первое - это, как у них принято, борьба "башен", чтобы сейчас снять несколько высокопоставленных чиновников. Другой вариант - они на самом деле недооценили масштабов того, что произойдет. Думали, что это будет более локально, и хотели обвинить во всем Украину отметил начальник ГУР МО Украины.

Он отметил, что в кремле уже трижды меняли версии того, что произошло в подмосковном "крокус сити", пытаясь хоть как-то использовать так называемый "украинский след".

Появились объяснения патрушева и бортникова, который там обвинил меня лично и что это все вообще сделала Украина. Это является чушью. Кстати, если мы коснулись этого болезненного вопроса, хоть это и враг, но я не одобряю в принципе террористические акты против гражданских людей заявил Кирилл Буданов.

Шеф украинской разведки добавил, что россия сама посеяла хаос и самоуверенно считала, будто сможет его контролировать.

Есть такое устойчивое выражение, даже истина. Она в среде специальных служб всегда функционирует: все пытаются создать контролируемый хаос. Абсолютно все более-менее серьезные организации пробовали в разное время это делать. И аксиома в том, что ни одна из них не смогла его сделать контролируемым. То же самое произошло и здесь подытожил начальник ГУР МО Украины.

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