Филиппины приостановили исследования из-за конфликта с Китаем в море
Киев • УНН
Филиппины остановили научные исследования в Южно-Китайском море после инцидента с китайскими военными. Китайские суда преследовали филиппинские лодки во время сбора образцов песка возле острова Титу.
Филиппины объявили о приостановлении научных исследований в Южно-Китайском море после инцидента с китайскими военными и береговой охраной. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По данным местных ведомств, филиппинские рыболовные суда стали объектом агрессивных действий со стороны китайских сил в водах, где происходят споры о правах на территориальные воды.
Этот инцидент произошел, когда два судна Филиппинского бюро рыболовства пытались собрать образцы песка вблизи острова Титу, находящегося под контролем Филиппин.
В то же время Китай усилил свое присутствие, направив четыре судна для преследования филиппинских научных лодок. Отмечается, что такие столкновения являются частью длительного конфликта за контроль над Южно-Китайским морем, где Китай выдвигает претензии на большую часть водного пути, что является важным для международной торговли.
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