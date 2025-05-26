Китай посилив здатність до несподіваного вторгнення на Тайвань - FT

Народно-визвольна армія Китаю підвищила готовність до можливого раптового нападу на Тайвань.

Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ, один із високопоставлених тайванських військових чиновників заявив, що китайські військово-повітряні сили і ракетні підрозділи, які відіграватимуть роль у вторгненні на Тайвань, удосконалилися до такої міри, що можуть "у будь-який момент перейти від мирного часу до військових операцій".

Інші представники оборонного відомства Тайваню заявили, що операції Народно-визвольної армії тепер включають в себе постійну підготовку десантних сил поблизу портів відправлення для вторгнення на Тайвань, постійну готовність підрозділів армійської авіації, які будуть десантуватися на Тайвань, і нову ракетну систему, здатну вразити будь-яку точку острова.

За даними міністерства оборони Тайваню, військові літаки НВАК входять у зону ідентифікації ППО Тайваню понад 245 разів на місяць, порівняно з менш ніж 10 разів на місяць п'ять років тому.

Вони також перетинають серединну лінію в Тайванській протоці 120 разів на місяць, стираючи колись неофіційний кордон. Колишній головний інструктор тайванського армійського командування Ян Тай-юань заявив, що для атаки на Тайвань китайські військові кораблі "повинні будуть вийти в Тихий океан дуже рано", щоб не опинитися в пастці ближче до Китаю, коли почнеться війна.

Минулого року в західній частині Тихого океану було проведено нарощування кораблів ВМС НВАК як репетицію цього сценарію.

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Представник міністерства оборони США заявив, що ВМС НВАК і Берегова охорона Китаю постійно мають близько дюжини кораблів, розгорнутих навколо Тайваню. Це, в поєднанні з сусідніми портами, означало, що ВМС НВАК і пов'язані з ними судна могли "перейти в положення блокади... протягом кількох годин". Тайванський військовий чиновник заявив, що присутність військових кораблів означає, що Китай може почати повітряний напад без попередження.

Тайбей уважно стежить за типами вертольотів, які НВАК використовує на есмінцях або десантних кораблях типу 075, оскільки вони можуть скидати спецназ на Тайвань.

Завдяки цим передовим військово-морським розгортанням вони скоротили і відстань, і час" до Тайваню, - додав він.

Однак військові чиновники та експерти заявили, що НВАК також домоглася значного прогресу в інших сферах. За даними американської розвідки, у 2019 році президент Сі Цзіньпін доручив НВАК розробити можливості вторгнення на Тайвань до 2027 року.

Виступаючи на форумі в Седоні, Папаро заявив, що, вочевидь, деякі з цілей уже досягнуто, пославшись на свої ракетні сили й угруповання супутників, які вона вивела в космос.

У 2015 році Сі почав реструктуризацію командної структури і підрозділів НВАК. Експерти заявили, що великі навчання, які НВАК провела навколо Тайваню відтоді, як Ненсі Пелосі, тодішня спікерка Палати представників США, відвідала його 2022 року, засвідчили, що вона освоює спільні операції між своїми службами, що й було головною метою цієї реформи.

Реформи Сі розбили багато великих армійських підрозділів на дрібніші та гнучкіші, включно з шістьма десантними загальновійськовими бригадами, розгорнутими вздовж узбережжя навпроти Тайваню.

Це відображає відновлений акцент НВАК на Тайвані і закладає основу для реальних можливостей ведення бойових дій - сказав Аростегі.

Високопоставлений тайванський військовий чиновник заявив, що НВАК знадобиться лише "мінімальний час на перегрупування" для атаки, оскільки вона "безперервно тренується на своїх базах і... вже базується дуже близько до портів, куди вони повинні були приземлитися".

Десантні підрозділи можуть діяти більш незалежно, маючи більш різноманітне транспортне обладнання, розвідувальні можливості та ширший спектр озброєння. Вони включають PCH-191, багатоствольну ракетну установку з дальністю 300 км, яка може вразити будь-яку точку Тайваню з узбережжя Китаю.

Вона має таку саму дальність дії, як і ракети малої дальності, але дешевша, може перезаряджатися швидше і її складніше виявити, оскільки її можна запускати з вантажівок.

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За словами тайванських офіційних осіб, ці пускові установки, вперше застосовані одразу після візиту Пелосі, тепер широко розгорнуті вздовж усього узбережжя навпроти Тайваню і з того часу використовуються в усіх навчаннях, що проводяться під керівництвом Тайваню.

Пускові установки можуть використовуватися сухопутними військами під час початкового бомбардування з метою вивести з ладу системи ППО Тайваню, а також десантними підрозділами для нанесення ударів по невеликих тайванських прибережних підрозділах, призначених для боротьби з флотом вторгнення.

Такого роду можливості можна використовувати без особливої підготовки - сказав Денніс Бласко, досвідчений аналітик НВАК.

З їхньою допомогою десантні або армійські авіаційні підрозділи могли б стартувати з набагато вищої точки старту. Цьому дуже важко протистояти

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