Китай посилив військову активність навколо Тайваню: десятки літаків і кораблів
Київ • УНН
Тайвань заявив про фіксацію 59 китайських літаків і 23 кораблів біля острова. Частина літаків перетнула серединну лінію протоки, що є неофіційним кордоном.
Китай продовжує військову активність навколо Тайваню. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Міністерство оборони Тайваню заявило, що за останню добу зафіксувало 59 військових літаків та 23 кораблі Народно-визвольної армії Китаю поблизу острова.
Згідно з офіційною інформацією, частина літаків перетнула середню лінію Тайванської протоки, що традиційно розглядається як неофіційний кордон між Тайванем і материковим Китаєм.
Ця активність відбулася невдовзі після того, як Пекін завершив дводенні військові маневри біля острова. У Китаї навчання назвали відповіддю на "сепаратистські дії" Тайбея та "зовнішнє втручання".
Нагадаємо
Китай розпочав другий етап військових навчань навколо Тайваню, Strait Thunder-2025A, для блокування острова. Міжнародна спільнота висловила занепокоєння діями Китаю.
Китай проводить масштабні військові навчання навколо Тайваню Strait Thunder-2025A02.04.25, 04:17 • 9566 переглядiв