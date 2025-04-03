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Китай усилил военную активность вокруг Тайваня: десятки самолетов и кораблей

Киев • УНН

 • 3748 просмотра

Тайвань заявил о фиксации 59 китайских самолетов и 23 кораблей возле острова. Часть самолетов пересекла срединную линию пролива, что является неофициальной границей.

Китай усилил военную активность вокруг Тайваня: десятки самолетов и кораблей

Китай продолжает военную активность вокруг Тайваня. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Министерство обороны Тайваня заявило, что за последние сутки зафиксировало 59 военных самолетов и 23 корабля Народно-освободительной армии Китая вблизи острова. 

Согласно официальной информации, часть самолетов пересекла среднюю линию Тайваньского пролива, что традиционно рассматривается как неофициальная граница между Тайванем и материковым Китаем. 

Эта активность произошла вскоре после того, как Пекин завершил двухдневные военные маневры возле острова. В Китае учения назвали ответом на "сепаратистские действия" Тайбэя и "внешнее вмешательство".  

Напомним

Китай начал второй этап военных учений вокруг Тайваня, Strait Thunder-2025A, для блокировки острова. Международное сообщество выразило обеспокоенность действиями Китая.

Китай проводит масштабные военные учения вокруг Тайваня Strait Thunder-2025A02.04.25, 04:17 • 9564 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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