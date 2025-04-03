Китай усилил военную активность вокруг Тайваня: десятки самолетов и кораблей
Киев • УНН
Тайвань заявил о фиксации 59 китайских самолетов и 23 кораблей возле острова. Часть самолетов пересекла срединную линию пролива, что является неофициальной границей.
Китай продолжает военную активность вокруг Тайваня. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Министерство обороны Тайваня заявило, что за последние сутки зафиксировало 59 военных самолетов и 23 корабля Народно-освободительной армии Китая вблизи острова.
Согласно официальной информации, часть самолетов пересекла среднюю линию Тайваньского пролива, что традиционно рассматривается как неофициальная граница между Тайванем и материковым Китаем.
Эта активность произошла вскоре после того, как Пекин завершил двухдневные военные маневры возле острова. В Китае учения назвали ответом на "сепаратистские действия" Тайбэя и "внешнее вмешательство".
Напомним
Китай начал второй этап военных учений вокруг Тайваня, Strait Thunder-2025A, для блокировки острова. Международное сообщество выразило обеспокоенность действиями Китая.
Китай проводит масштабные военные учения вокруг Тайваня Strait Thunder-2025A02.04.25, 04:17 • 9564 просмотра