Китай проводит масштабные военные учения вокруг Тайваня Strait Thunder-2025A
Киев • УНН
Китай начал второй этап военных учений вокруг Тайваня, Strait Thunder-2025A, для блокировки острова. Международное сообщество выразило обеспокоенность действиями Китая.
Китай начал второй этап масштабных военных учений вокруг Тайваня, которые получили кодовое название Strait Thunder-2025A. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Маневры направлены на совершенствование тактики блокирования острова и осуществление высокоточных ударов по стратегическим объектам.
Учения проходят на фоне обострения риторики Пекина в отношении президента Тайваня Лай Чин-те, которого китайские власти в очередной раз подвергли жесткой критике. Кроме того, военные действия Китая совпали с визитом министра обороны США Пита Хегсета в Азию, где он неоднократно выражал обеспокоенность политикой Пекина.
По данным Командования Восточного театра боевых действий Китая, военные операции развернулись в средней и южной частях Тайваньского пролива. Активность заметна и вблизи нескольких отдаленных тайваньских островов, расположенных всего в нескольких километрах от материковой части Китая. Основное внимание уделяется проверке готовности к контролю над регионом, координации блокады и нанесению ударов по критически важным целям.
Представители служб безопасности Тайваня сообщают о заметной активности китайских военных кораблей в непосредственной зоне реагирования острова. Также в учениях участвуют корабли береговой охраны Китая, которые отрабатывают действия по идентификации, перехвату и преследованию.
В отличие от сегодняшнего объявления, накануне Китай официально не комментировал учения. Подобные маневры уже проводились в прошлом году под названиями Joint Sword-2024A и Joint Sword-2024B.
Международное сообщество выразило обеспокоенность ситуацией. Соединенные Штаты, которые остаются ключевым союзником Тайваня и главным поставщиком его вооружений, осудили военную активность Китая. В Вашингтоне подчеркивают, что такие действия угрожают безопасности региона и мировой стабильности.
Тревогу выразили также Япония и Европейский Союз. Брюссель призвал воздерживаться от односторонних шагов, которые могут изменить статус-кво в Тайваньском проливе, подчеркнув важность сохранения стабильности в этом стратегическом регионе.
Напомним
Вооруженные силы Китая проводят масштабные военные учения вблизи Тайваня. Целью учений является проверка боеготовности, блокирование ключевых районов и морских путей.
Китай начал военные учения возле Тайваня01.04.25, 03:35 • 12373 просмотра