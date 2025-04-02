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Китай проводит масштабные военные учения вокруг Тайваня Strait Thunder-2025A

Киев • УНН

 • 9564 просмотра

Китай начал второй этап военных учений вокруг Тайваня, Strait Thunder-2025A, для блокировки острова. Международное сообщество выразило обеспокоенность действиями Китая.

Китай проводит масштабные военные учения вокруг Тайваня Strait Thunder-2025A

Китай начал второй этап масштабных военных учений вокруг Тайваня, которые получили кодовое название Strait Thunder-2025A. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Маневры направлены на совершенствование тактики блокирования острова и осуществление высокоточных ударов по стратегическим объектам.

Учения проходят на фоне обострения риторики Пекина в отношении президента Тайваня Лай Чин-те, которого китайские власти в очередной раз подвергли жесткой критике. Кроме того, военные действия Китая совпали с визитом министра обороны США Пита Хегсета в Азию, где он неоднократно выражал обеспокоенность политикой Пекина.

По данным Командования Восточного театра боевых действий Китая, военные операции развернулись в средней и южной частях Тайваньского пролива. Активность заметна и вблизи нескольких отдаленных тайваньских островов, расположенных всего в нескольких километрах от материковой части Китая. Основное внимание уделяется проверке готовности к контролю над регионом, координации блокады и нанесению ударов по критически важным целям.

Представители служб безопасности Тайваня сообщают о заметной активности китайских военных кораблей в непосредственной зоне реагирования острова. Также в учениях участвуют корабли береговой охраны Китая, которые отрабатывают действия по идентификации, перехвату и преследованию.

В отличие от сегодняшнего объявления, накануне Китай официально не комментировал учения. Подобные маневры уже проводились в прошлом году под названиями Joint Sword-2024A и Joint Sword-2024B.

Международное сообщество выразило обеспокоенность ситуацией. Соединенные Штаты, которые остаются ключевым союзником Тайваня и главным поставщиком его вооружений, осудили военную активность Китая. В Вашингтоне подчеркивают, что такие действия угрожают безопасности региона и мировой стабильности.

Тревогу выразили также Япония и Европейский Союз. Брюссель призвал воздерживаться от односторонних шагов, которые могут изменить статус-кво в Тайваньском проливе, подчеркнув важность сохранения стабильности в этом стратегическом регионе.

Напомним

Вооруженные силы Китая проводят масштабные военные учения вблизи Тайваня. Целью учений является проверка боеготовности, блокирование ключевых районов и морских путей.

Китай начал военные учения возле Тайваня01.04.25, 03:35 • 12373 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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