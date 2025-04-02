Китай проводить масштабні військові навчання навколо Тайваню Strait Thunder-2025A
Київ • УНН
Китай розпочав другий етап військових навчань навколо Тайваню, Strait Thunder-2025A, для блокування острова. Міжнародна спільнота висловила занепокоєння діями Китаю.
Китай розпочав другий етап масштабних військових навчань навколо Тайваню, які отримали кодову назву Strait Thunder-2025A. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Маневри спрямовані на вдосконалення тактики блокування острова та здійснення високоточних ударів по стратегічних об’єктах.
Навчання відбуваються на тлі загострення риторики Пекіна щодо президента Тайваню Лай Чін-те, якого китайська влада вчергове піддала жорсткій критиці. Крім того, військові дії Китаю збіглися з візитом міністра оборони США Піта Хегсета до Азії, де він неодноразово висловлював занепокоєння політикою Пекіна.
За даними Командування Східного театру бойових дій Китаю, військові операції розгорнулися в середній і південній частинах Тайванської протоки. Активність помітна й поблизу кількох віддалених тайванських островів, розташованих лише за кілька кілометрів від материкової частини Китаю. Основна увага приділяється перевірці готовності до контролю над регіоном, координації блокади та нанесенню ударів по критично важливих цілях.
Представники безпекових структур Тайваню повідомляють про помітну активність китайських військових кораблів у безпосередній зоні реагування острова. Також у навчаннях беруть участь кораблі берегової охорони Китаю, які відпрацьовують дії з ідентифікації, перехоплення та переслідування.
На відміну від сьогоднішнього оголошення, напередодні Китай офіційно не коментував навчання. Подібні маневри вже проводилися минулого року під назвами Joint Sword-2024A та Joint Sword-2024B.
Міжнародна спільнота висловила занепокоєння щодо ситуації. Сполучені Штати, які залишаються ключовим союзником Тайваню та головним постачальником його озброєнь, засудили військову активність Китаю. У Вашингтоні наголошують, що такі дії загрожують безпеці регіону та світовій стабільності.
Тривогу висловили також Японія та Європейський Союз. Брюссель закликав утримуватися від односторонніх кроків, які можуть змінити статус-кво в Тайванській протоці, наголосивши на важливості збереження стабільності в цьому стратегічному регіоні.
Нагадаємо
Збройні сили Китаю проводять масштабні військові навчання поблизу Тайваню. Метою навчань є перевірка боєготовності, блокування ключових районів та морських шляхів.
Китай розпочав військові навчання біля Тайваню01.04.25, 03:35 • 12375 переглядiв