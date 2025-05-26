Китай усилил способность к неожиданному вторжению на Тайвань – FT

Народно-освободительная армия Китая повысила готовность к возможному внезапному нападению на Тайвань.

Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, один из высокопоставленных тайваньских военных чиновников заявил, что китайские военно-воздушные силы и ракетные подразделения, которые будут играть роль во вторжении на Тайвань, усовершенствовались до такой степени, что могут "в любой момент перейти от мирного времени к военным операциям".

Другие представители оборонного ведомства Тайваня заявили, что операции Народно-освободительной армии теперь включают в себя постоянную подготовку десантных сил вблизи портов отправления для вторжения на Тайвань, постоянную готовность подразделений армейской авиации, которые будут десантироваться на Тайвань, и новую ракетную систему, способную поразить любую точку острова.

По данным министерства обороны Тайваня, военные самолеты НОАК входят в зону идентификации ПВО Тайваня более 245 раз в месяц, по сравнению с менее чем 10 раз в месяц пять лет назад.

Они также пересекают срединную линию в Тайваньском проливе 120 раз в месяц, стирая некогда неофициальную границу. Бывший главный инструктор тайваньского армейского командования Ян Тай-юань заявил, что для атаки на Тайвань китайские военные корабли "должны будут выйти в Тихий океан очень рано", чтобы не оказаться в ловушке ближе к Китаю, когда начнется война.

В прошлом году в западной части Тихого океана было проведено наращивание кораблей ВМС НОАК как репетиция этого сценария.

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Представитель министерства обороны США заявил, что ВМС НОАК и Береговая охрана Китая постоянно имеют около дюжины кораблей, развернутых вокруг Тайваня. Это, в сочетании с соседними портами, означало, что ВМС НОАК и связанные с ними суда могли "перейти в положение блокады... в течение нескольких часов". Тайваньский военный чиновник заявил, что присутствие военных кораблей означает, что Китай может начать воздушное нападение без предупреждения.

Тайбэй внимательно следит за типами вертолетов, которые НОАК использует на эсминцах или десантных кораблях типа 075, поскольку они могут сбрасывать спецназ на Тайвань.

Благодаря этим передовым военно-морским развертываниям они сократили и расстояние, и время" до Тайваня, - добавил он.

Однако военные чиновники и эксперты заявили, что НОАК также добилась значительного прогресса в других сферах. По данным американской разведки, в 2019 году президент Си Цзиньпин поручил НОАК разработать возможности вторжения на Тайвань к 2027 году.

Выступая на форуме в Седоне, Папаро заявил, что, очевидно, некоторые из целей уже достигнуты, сославшись на свои ракетные силы и группировки спутников, которые она вывела в космос.

В 2015 году Си начал реструктуризацию командной структуры и подразделений НОАК. Эксперты заявили, что крупные учения, которые НОАК провела вокруг Тайваня с тех пор, как Нэнси Пелоси, тогдашний спикер Палаты представителей США, посетила его в 2022 году, засвидетельствовали, что она осваивает совместные операции между своими службами, что и было главной целью этой реформы.

Реформы Си разбили много крупных армейских подразделений на более мелкие и гибкие, включая шесть десантных общевойсковых бригад, развернутых вдоль побережья напротив Тайваня.

Это отражает восстановленный акцент НОАК на Тайване и закладывает основу для реальных возможностей ведения боевых действий - сказал Аростеги.

Высокопоставленный тайваньский военный чиновник заявил, что НОАК понадобится лишь "минимальное время на перегруппировку" для атаки, поскольку она "непрерывно тренируется на своих базах и... уже базируется очень близко к портам, куда они должны были приземлиться".

Десантные подразделения могут действовать более независимо, имея более разнообразное транспортное оборудование, разведывательные возможности и более широкий спектр вооружения. Они включают PCH-191, многоствольную ракетную установку с дальностью 300 км, которая может поразить любую точку Тайваня с побережья Китая.

У нее такая же дальность действия, как и у ракет малой дальности, но она дешевле, может перезаряжаться быстрее и ее сложнее обнаружить, поскольку ее можно запускать с грузовиков.

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По словам тайваньских официальных лиц, эти пусковые установки, впервые примененные сразу после визита Пелоси, теперь широко развернуты вдоль всего побережья напротив Тайваня и с тех пор используются во всех учениях, проводимых под руководством Тайваня.

Пусковые установки могут использоваться сухопутными войсками во время начальной бомбардировки с целью вывести из строя системы ПВО Тайваня, а также десантными подразделениями для нанесения ударов по небольшим тайваньским прибрежным подразделениям, предназначенным для борьбы с флотом вторжения.

Такого рода возможности можно использовать без особой подготовки - сказал Деннис Бласко, опытный аналитик НОАК.

С их помощью десантные или армейские авиационные подразделения могли бы стартовать с гораздо более высокой точки старта. Этому очень трудно противостоять

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