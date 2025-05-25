Китайский прорыв в оружии: электромагнитная винтовка делает 3000 выстрелов в минуту

Ученые Народно-освободительной армии Китая создали революционную электромагнитную винтовку, способную вести огонь со скоростью до 3000 выстрелов в минуту — в пять раз быстрее легендарного АК-47. Благодаря отказу от традиционных конденсаторов и применению литиевых батарей, это оружие меняет представление о возможностях современного вооружения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Scmp.

Детали

Как отмечает издание, китайские ученые представили прорыв в создании самой быстрой в мире электромагнитной винтовки, которая способна вести огонь со скоростью до 3000 выстрелов в минуту. Новый дизайн, представленный компанией China South Industries Group (CSGC), значительно опережает коммерческие аналоги США, говорится в публикации.

Главная инновация, как сообщают, заключается в отказе от конденсаторов — устройств, которые ранее использовались для накопления и быстрого высвобождения энергии, но ограничивали скорострельность оружия. Как объясняют авторы исследования, опубликованного в китайском журнале "Журнал запуска и контроля оружия", новая конструкция питается непосредственно от литиевых батарей, что позволяет избавиться от задержек зарядки конденсаторов.

Профессор Сян Хунцзюнь из Инженерного университета армии руководил разработкой, в рамках которой была создана система из 20 медных катушечных каскадов, встроенных в компактный корпус буллпап, вдохновленный бельгийским пистолетом-пулеметом P90. Специальные датчики с точностью до наносекунд активируют катушки, создавая мощные магнитные поля, которые разгоняют стальные снаряды с чрезвычайной скоростью.

Непрерывный высокоскоростной огонь сдерживает приближающиеся угрозы и подавляет реакцию врага, что идеально подходит для контроля беспорядков — отмечают разработчики.

Новинка также выделяется бесшумностью, отсутствием дульной вспышки и возможностью регулировать летальность, что делает ее перспективной для "секретных миссий".

Несмотря на революционные возможности, система имеет и ограничения — среди них относительно низкая точность и длительная зарядка аккумуляторов, которая сейчас занимает около часа. Впрочем, с учетом значительных достижений Китая в сфере микросхем и терморегуляции батарей, эти недостатки, вероятно, будут преодолены в ближайшем будущем.

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