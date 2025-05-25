Китайський прорив у зброї: електромагнітна гвинтівка робить 3000 пострілів за хвилину
Київ • УНН
Китайські вчені створили електромагнітну гвинтівку зі швидкістю 3000 пострілів за хвилину. Зброя живиться від літієвих батарей та ідеально підходить для контролю заворушень.
Вчені Народно-визвольної армії Китаю створили революційну електромагнітну гвинтівку, здатну вести вогонь зі швидкістю до 3000 пострілів за хвилину — у п’ять разів швидше за легендарний АК-47. Завдяки відмові від традиційних конденсаторів та застосуванню літієвих батарей, ця зброя змінює уявлення про можливості сучасного озброєння. Про це пише УНН із посиланням на Scmp.
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Як зазначає видання китайські вчені представили прорив у створенні найшвидшої у світі електромагнітної гвинтівки, яка здатна вести вогонь зі швидкістю до 3000 пострілів за хвилину. Новий дизайн, представлений компанією China South Industries Group (CSGC) значно випереджає комерційні аналоги США, ідеться у публікації.
Головна інновація, як повідомляють, полягає у відмові від конденсаторів — пристроїв, які раніше використовувалися для накопичення та швидкого вивільнення енергії, але обмежували скорострільність зброї. Як пояснюють автори дослідження, опублікованого у китайському журналі "Журнал запуску та контролю зброї", нова конструкція живиться безпосередньо від літієвих батарей, що дозволяє позбавитися затримок заряджання конденсаторів.
Професор Сян Хунцзюнь із Інженерного університету армії керував розробкою, у рамках якої була створена система з 20 мідних котушкових каскадів, вмонтованих у компактний корпус буллпап, натхненний бельгійським пістолетом-кулеметом P90. Спеціальні датчики з точністю до наносекунд активують котушки, створюючи потужні магнітні поля, які розганяють сталеві снаряди з надзвичайною швидкістю.
Безперервний високошвидкісний вогонь стримує загрози, що наближаються, та пригнічує реакцію ворога, що ідеально підходить для контролю заворушень
Новинка також виділяється безшумністю, відсутністю дульного спалаху та можливістю регулювати летальність, що робить її перспективною для "секретних місій".
Попри революційні можливості, система має й обмеження — серед них відносно низька точність та тривале заряджання акумуляторів, яке наразі займає близько години. Втім, з урахуванням значних досягнень Китаю у сфері мікросхем і терморегуляції батарей, ці недоліки, ймовірно, будуть подолані в найближчому майбутньому.
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