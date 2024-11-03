Китай наращивает военную активность возле Тайваня накануне выборов в США

Министерство обороны Тайваня сообщило, что зафиксировало 35 китайских военных самолетов, включая истребители и бомбардировщики, которые двигались к югу от острова. Об этом сообщило Reuters, передает УНН.

Детали

Китай, который рассматривает демократически управляемый Тайвань как свою территорию, регулярно посылает военные силы в воздушное и морское пространство вблизи острова, стремясь утвердить свои претензии на суверенитет, несмотря на возражения правительства Тайваня.

Министерство обороны Китая не дало комментариев относительно этих миссий, которые происходят за несколько дней до президентских выборов в США во вторник.

В соответствии с законодательством, Соединенные Штаты обязаны обеспечивать Тайвань средствами для самозащиты. Продажа оружия Тайбэю, включая ракетную систему стоимостью 2 миллиарда долларов, о которой было объявлено в прошлом месяце, вызвала возмущение в Пекине.

Министерство обороны Тайваня сообщило, что в воскресенье с 9 утра (01:00 по Гринвичу) зафиксировало 37 китайских военных самолетов, включая истребители J-16, ядерные бомбардировщики H-6 и беспилотники.

Из них 35 самолетов направлялись на юго-запад, юг и юго-восток от Тайваня в западную часть Тихого океана для проведения учений на большие расстояния, сообщило министерство, отметив, что были направлены силы для наблюдения.

В субботу министерство также сообщало, что Китай провел очередное "совместное патрулирование боевой готовности" с привлечением военных кораблей и самолетов вблизи Тайваня.

Напомним

На прошлой неделе, Тайвань заявил если Китай будет блокировать остров - это будет означать акт войны.