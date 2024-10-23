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MIM-104 Patriot

Якщо Китай блокуватиме Тайвань - це буде "актом війни", заявив уряд острова

Київ • УНН

 • 16401 перегляди

Міністр оборони Тайваню заявив, що блокада острова Китаєм вважатиметься актом війни. Уряд Тайваню оприлюднив деталі продовольчого плану на випадок китайської блокади, включаючи щомісячну інвентаризацію запасів.

Якщо Китай блокуватиме Тайвань - це буде "актом війни", заявив уряд острова

Тайвань робить заяви після того, як Китай провів нову хвилю військових маневрів на околицях острова. Також уряд Тайваню нещодавно оприлюднив деталі свого продовольчого плану на воєнний час, - йдеться про достатній запас по всьому острову на випадок китайської блокади.

Пише УНН із посиланням на EFE та Reuters.

Блокада Тайваню з боку Китаю є "актом війни", заявив у середу міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку, після того, як Пекін відпрацював той самий сценарій під час своїх останніх військових навчань навколо острова.

Для ЗМІ Ку заявив, що блокаду можна вважати "актом війни" за визначенням ООН, оскільки для цього китайській армії доведеться повністю заборонити захід кораблів і літаків на Тайвань.

Довідка

Китайская Республика (Тайвань) - територія, якою керують автономно з 1949 року, і яку Пекін розглядає як бунтівну провінцію.

Заяви Тайваню прозвучали через дев'ять днів після того, як Китай провів нову хвилю військових маневрів в околицях острова, під час яких армія КНР імітувала блокаду портів та інших ключових районів острова.

Під час цих навчань Китай задіяв рекордні 153 літаки, включно з винищувачами, гелікоптерами і безпілотниками, а також використовував свою берегову охорону для оточення головного острова Тайвань.

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Тайвань розробляє військові продовольчі плани

У вівторок уряд Тайваню оприлюднив незвичні деталі свого продовольчого плану на воєнний час, заявивши, що він щомісяця проводить інвентаризацію найважливіших продуктів, таких як рис, і забезпечує їх достатній запас по всьому острову на випадок китайської блокади.

У сценарії, коли морська риболовля заборонена, міністерство заявило, що запасів корму для риби на острові буде достатньо, щоб підтримувати ставковий вилов протягом понад трьох місяців.

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У міністерстві заявили, що планують створити робочу групу для забезпечення безпеки поставок продовольства шляхом проведення щомісячної інвентаризації продовольчих ресурсів острова.

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Ігор Тележніков

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