Если Китай будет блокировать Тайвань - это будет «актом войны», заявило правительство острова

Тайвань делает заявления после того, как Китай провел новую волну военных маневров в окрестностях острова. Также правительство Тайваня недавно обнародовало детали своего продовольственного плана на военное время, - речь идет о достаточном запасе по всему острову на случай китайской блокады.

Пишет УНН с ссылкой на EFE и Reuters.

Блокада Тайваня со стороны Китая является «актом войны», заявил в среду министр обороны Тайваня Веллингтон Ку, после того, как Пекин отработал тот же сценарий во время своих последних военных учений вокруг острова.

Для СМИ Ку заявил, что блокаду нельзя считать «актом войны» по определению ООН, поскольку для этого китайской армии придется полностью запретить заход кораблей и самолетов на Тайвань.

Справка

Китайская Республика (Тайвань) - территория, которой управляют автономно с 1949 года, и которую Пекин рассматривает как мятежную провинцию.

Заявления Тайваня прозвучали через девять дней после того, как Китай провел новую волну военных маневров в окрестностях острова, во время которых армия КНР имитировала блокаду портов и других ключевых районов острова.

Во время этих учений Китай задействовал рекордные 153 самолета, включая истребители, вертолеты и беспилотники, а также использовал свою береговую охрану для окружения главного острова Тайвань.

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Тайвань разрабатывает военные продовольственные планы

Во вторник правительство Тайваня обнародовало необычные детали своего продовольственного плана на военное время, заявив, что оно ежемесячно проводит инвентаризацию важнейших продуктов, таких как рис, и обеспечивает их достаточный запас по всему острову на случай китайской блокады.

В сценарии, когда морская рыбалка запрещена, министерство заявило, что запасов корма для рыбы на острове будет достаточно, чтобы поддерживать прудовый вылов в течение более трех месяцев.

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В министерстве заявили, что планируют создать рабочую группу для обеспечения безопасности поставок продовольствия путем проведения ежемесячной инвентаризации продовольственных ресурсов острова.

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