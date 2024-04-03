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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Министерство обороны Тайваня обнаружило 30 китайских самолетов вокруг острова

Министерство обороны Тайваня обнаружило 30 китайских самолетов вокруг острова

Киев  •  УНН

3 апреля 2024, 07:32  •  2481 просмотра

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Вокруг Тайваня заметили 30 самолетов китайской армии. 20 из них приблизились на опасно близкое расстояние к северной части острова, где находится столица.

Министерство обороны Тайваня обнаружило 30 самолетов армии Китая вокруг острова, из которых 20 опасно приблизились к северной части, где расположена столица Тайбэй. Об этом сообщает пресс-служба министерство в соцсети Х, пишет УНН.

Сегодня до 6 часов утра (по местному времени) было обнаружено 30 самолетов PLA и 9 судов PLAN, которые действовали вокруг Тайваня,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что 20 самолетов вошли в северную, среднюю линию и ПВО Тайваня. В то же время воздушные суда приблизились к Тайбэю на расстояние около 60 километров.

Напомним

По словам руководителя Индо-Тихоокеанского командования США адмирала Джона Аквилино, Китай наращивает свой военный и ядерный арсенал в масштабах, невиданных со времен Второй мировой войны, и все указывает на то, что он придерживается амбиций быть готовым к вторжению на Тайвань к 2027 году. 

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
dzhon-k-akilinoДжон К. Акилино
taibeiТайбэй
taivanТайвань
kitaiКитай
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