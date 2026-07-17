Сандра Аудкирк стала временной поверенной в делах США в Украине

Сандра Аудкирк приступила к исполнению обязанностей временной поверенной в делах в посольстве США в Киеве 8 июля 2026 года, передает УНН со ссылкой на посольство США в Украине.

Детали

Как сообщили в посольстве, Сандра Аудкирк — карьерный дипломат, представитель высшего корпуса дипломатической службы США (Senior Foreign Service), которая более 30 лет представляет интересы Соединенных Штатов в разных странах мира, занимая должности со все более широким кругом полномочий и ответственности.

С 2024 года она работала в Министерстве обороны США, где сначала занимала должность заместителя директора Европейского центра исследований безопасности имени Джорджа К. Маршалла, а затем стала гражданским заместителем и советником по вопросам внешней политики Европейского командования Вооруженных сил США. В 2021–2024 годах Сандра Аудкирк возглавляла Американский институт на Тайване.

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Работая в Вашингтоне, Сандра Аудкирк занимала должности в отделе по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона, отделе энергетических ресурсов, а также в отделе экономических и деловых вопросов. Она занималась вопросами стратегической конкуренции между ведущими государствами, энергетической безопасности, противодействия финансированию угроз и введения экономических санкций. Ранее также работала старшим дежурным офицером Оперативного центра Государственного департамента США.

За границей проходила службу в Тайбэе, Дублине, Анкаре, Кингстоне, Стамбуле и Пекине.

Сандра Аудкирк родилась и выросла в городе Тампа, штат Флорида. Она окончила Школу дипломатической службы Джорджтаунского университета. Замужем за дипломатом Скоттом Аудкирком, имеет троих взрослых детей. Владеет китайским (мандаринским) и турецким языками.

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