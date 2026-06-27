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Поверенная в делах США завершила дипмиссию в Украине - Сибига поблагодарил её во время личной встречи

Киев • УНН

 • 1390 просмотра

Временная поверенная в делах США Джули Дэвис завершила дипломатическую миссию в Украине. Министр иностранных дел Андрей Сибига поблагодарил её за вклад в стратегическое партнёрство.

Поверенная в делах США завершила дипмиссию в Украине - Сибига поблагодарил её во время личной встречи

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис завершила свою дипломатическую миссию. По этому случаю министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел с ней личную встречу, сообщили в МИД, пишет УНН.

Детали

Во время встречи стороны обсудили ситуацию в сфере безопасности, мирные усилия и дальнейшее сотрудничество между Украиной и США. Андрей Сибига поблагодарил Джули Дэвис за ее вклад в развитие украинско-американского стратегического партнерства.

Мы благодарны Соединенным Штатам за неизменную поддержку Украины и украинского народа. Высоко ценим ваш личный вклад в развитие украинско-американского стратегического партнерства. Сегодня особенно важно сохранять высокую динамику нашего сотрудничества и совместно принимать проактивные решения, которые будут приближать всеобъемлющий и прочный мир для Украины

– подчеркнул глава МИД.

Министр также поблагодарил американский народ за поддержку Украины, пожелал Джули Дэвис успехов в дальнейшей дипломатической деятельности и выразил убежденность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном.

Украина высоко ценит дружбу с Соединенными Штатами. Убежден, что наше стратегическое партнерство и впредь будет укрепляться на благо наших государств и народов, а также общего дела защиты свободы, демократии и международного права

– отметил Сибига.

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Степан Гафтко

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