Сибига призвал международное сообщество к бдительности на фоне мобилизационных учений в Беларуси

Украина призывает международное сообщество оставаться бдительным в свете "военных учений", которые в настоящее время проводятся в Гродненской области Беларуси. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети Х, пишет УНН.

С 20 июня по 2 июля военный комиссариат Ошмянского района оповещает примерно 2000 призывников и создает предварительные пункты сбора. Хотя официально эти мероприятия классифицируются как рутинная проверка данных, они служат тактикой запугивания соседних государств. Руководство Беларуси не демонстрирует намерений по деэскалации. Вместо этого Минск усиливает свое военное присутствие вблизи границ Украины и стран НАТО - говорится в сообщении.

Сибига подчеркнул, что "эта стратегия согласуется с интересами Кремля, используя политический шантаж, что прямо противоречит публичным заявлениям белорусского руководства о мире".

Он добавил, что Украина продолжает внимательно следить за действиями Беларуси, а также повторяет свои предупреждения Минску относительно углубления участия в российской агрессии и призывает международное сообщество усилить давление на режим Александра Лукашенко.

Дополнение

В минобороны беларуси ранее сообщили, что в гродненской области беларуси проходят мобилизационные мероприятия с участием военных комиссариатов. В частности, в ошмянском районе, непосредственно граничащем с ЕС, в пункты сбора массово вызывают военнообязанных граждан для сверки и обновления учетных данных.

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