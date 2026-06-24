Сибига призвал международное сообщество к бдительности на фоне мобилизационных учений в Беларуси

$44.880.0351.100.31
ukenru
15:33 • 1472 просмотра
Мировые цены на нефть упали до самого низкого уровня впервые с начала войны США и Ирана
13:39 • 7858 просмотра
Жара в Европе: температура выше 35° затронет 94 миллиона человек, ВОЗ предупреждает об угрозе
12:24 • 18657 просмотра
От ИИ до ракет: международная выставка Eurosatory-2026 показала новую роль Украины в европейской оборонеPhoto
11:53 • 16005 просмотра
Зеленский получил данные разведки о последствиях "дальнобойных санкций": россия стягивает ПВО из регионов в москву и к Керченскому мосту
Эксклюзив
11:32 • 23237 просмотра
Как функционирует Банк грудного молока в столичном Перинатальном центреPhoto
10:43 • 18666 просмотра
Дело врачей Odrex: почему суд до сих пор не заслушал мнение медицинского эксперта
Эксклюзив
24 июня, 09:54 • 38680 просмотра
БЭБ обвинило Гетманцева в манипуляциях и распространении ложной информации об их работе в 2025 году
24 июня, 08:15 • 25704 просмотра
Силовики предложили путину отменить выборы в госдуму - в чем причина
24 июня, 07:34 • 28826 просмотра
"Мадьяр" подтвердил: после работы СБС "устала" главная электроподстанция оккупированного Севастополя
23 июня, 20:21 • 30166 просмотра
Трамп был впечатлен украинскими ударами вглубь России и согласился на новые санкции – FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+27°
2м/с
37%
746мм
Популярные новости
путин давит на лукашенко в попытке открытия "второго фронта" - WSJ24 июня, 06:49 • 8528 просмотра
Во Львове водитель врезался в патрульную машину, совершил смертельное ДТП и признался в убийстве материPhotoVideo24 июня, 08:28 • 8986 просмотра
Сечин пожаловался путину на беспрецедентные повреждения НПЗ после ударов Украины24 июня, 09:53 • 13601 просмотра
Поражение центра космической связи под Москвой: подтверждено попадание в ключевой элементPhoto10:29 • 21195 просмотра
Цены на генераторы в Украине: от чего зависит стоимость в 2026 году и какие есть альтернативы13:42 • 9892 просмотра
публикации
Цены на генераторы в Украине: от чего зависит стоимость в 2026 году и какие есть альтернативы13:42 • 9984 просмотра
От ИИ до ракет: международная выставка Eurosatory-2026 показала новую роль Украины в европейской оборонеPhoto12:24 • 18662 просмотра
Как функционирует Банк грудного молока в столичном Перинатальном центреPhoto
Эксклюзив
11:32 • 23239 просмотра
БЭБ обвинило Гетманцева в манипуляциях и распространении ложной информации об их работе в 2025 году
Эксклюзив
24 июня, 09:54 • 38680 просмотра
Оборонный союз: Европа строит новую модель безопасности и видит в ней Украину23 июня, 14:12 • 75171 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Польша
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Реклама
УНН Lite
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 70682 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 73763 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 90376 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 92350 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 107608 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Сибига призвал международное сообщество к бдительности на фоне мобилизационных учений в Беларуси

Киев • УНН

 • 434 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество быть бдительным из-за военных учений в Беларуси. Он отметил, что Минск усиливает военное присутствие у границ Украины и НАТО.

Сибига призвал международное сообщество к бдительности на фоне мобилизационных учений в Беларуси

Украина призывает международное сообщество оставаться бдительным в свете "военных учений", которые в настоящее время проводятся в Гродненской области Беларуси. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети Х, пишет УНН.

С 20 июня по 2 июля военный комиссариат Ошмянского района оповещает примерно 2000 призывников и создает предварительные пункты сбора. Хотя официально эти мероприятия классифицируются как рутинная проверка данных, они служат тактикой запугивания соседних государств. Руководство Беларуси не демонстрирует намерений по деэскалации. Вместо этого Минск усиливает свое военное присутствие вблизи границ Украины и стран НАТО

- говорится в сообщении.

Сибига подчеркнул, что "эта стратегия согласуется с интересами Кремля, используя политический шантаж, что прямо противоречит публичным заявлениям белорусского руководства о мире".

Он добавил, что Украина продолжает внимательно следить за действиями Беларуси, а также повторяет свои предупреждения Минску относительно углубления участия в российской агрессии и призывает международное сообщество усилить давление на режим Александра Лукашенко.

Дополнение

В минобороны беларуси ранее сообщили, что в гродненской области беларуси проходят мобилизационные мероприятия с участием военных комиссариатов. В частности, в ошмянском районе, непосредственно граничащем с ЕС, в пункты сбора массово вызывают военнообязанных граждан для сверки и обновления учетных данных.

На границе с беларусью нет группировки для вторжения, но давление рф существует - ГПСУ24.06.26, 12:35 • 2596 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика