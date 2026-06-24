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На границе с беларусью нет группировки для вторжения, но давление рф существует - ГПСУ

Киев • УНН

 • 618 просмотра

Спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что на границе с беларусью нет наращивания ударной группировки, способной на вторжение. Однако по данным разведки, рф продолжает давить на беларусь в отношении более масштабного участия в войне.

На границе с беларусью нет группировки для вторжения, но давление рф существует - ГПСУ

На границе с беларусью в настоящее время не фиксируется наращивание такой группировки, которая могла бы фактически осуществить вторжение на территорию Украины, однако, по данным разведки, давление со стороны россии на Беларусь с требованием, чтобы беларусь присоединилась более масштабно к войне против Украины, сохраняется. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время брифинга, передает УНН.

Детали

В целом по границе с беларусью, она значительно отличается от границы с россией, потому что обстрелов на этом участке границы мы не отмечаем. Как, собственно, к счастью, и скопления какой-либо ударной группировки, которая была бы готова к дестабилизации по направлению нашей границы или к попыткам вторжения. Хотя, по данным подразделений разведок, давление со стороны россии на беларусь с требованием, чтобы беларусь присоединилась более масштабно к войне против нашей страны, сохраняется

- сказал Демченко.

Он отметил, что задача пограничников - иметь сильные оборонительные позиции и делать инженерные укрепления по направлению границы с беларусью.

Напомним

Эксперт Дмитрий Левусь заявил, что режим Александра Лукашенко фактически стал соучастником российской агрессии против Украины еще с начала полномасштабного вторжения. Он отметил, что роль беларуси в войне не ограничивается лишь политической поддержкой кремля.

Павел Башинский

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