Бывший посол США в Украине Бринк будет баллотироваться в Конгресс от Мичигана

Бывший посол США в Украине Бриджит Бринк объявила о намерении баллотироваться на выборах в Конгресс от штата Мичиган, отметив, что президент США Дональд Трамп продолжает давить на Украину, а не на агрессора Россию. Об этом Бринк заявила в соцсети Х, передает УНН.

Детали

"Когда Россия безжалостно и несправедливо вторглась в независимую демократическую страну, Америка была сильна вместе с Украиной, потому что это то, кем мы являемся. Защищать Украину означает обеспечивать процветание демократии, а не диктатуры. Я Бриджит Бринк, и именно этим я занималась в течение трех лет в воюющей Украине. Два года с момента жестокого полномасштабного вторжения России. Сегодня и каждый день мы стоим вместе с Украиной", - заявила Бринк.

Она отметила, что агрессия Путина привела к гибели более 10 тыс. гражданских лиц, в том числе почти 700 детей, разрушениям, похищениям детей, военным преступлениям и экзистенциальной угрозе безопасности Европы.

"Каждую ночь нас будили сирены воздушной тревоги, поскольку тысячи российских ракет и беспилотников нависали над нами, а осколки застряли в наших домах как доказательство этого. Вместе с нашими союзниками мы помогли Украине дать отпор. Мы отвоевали половину территории, захваченной Россией, и поддерживаем энергетическую сеть Украины и ее экономику. К сожалению, президент Трамп продолжает давить на нашего демократического союзника Украину, а не на агрессора Россию. Приближение к диктатору никогда не приводило и не приведет к продолжительному миру, и это просто не то, кем мы являемся. Поэтому после почти 30 лет службы я почувствовала, что мой долг - уйти в отставку, чтобы высказать свое мнение", - добавила Бринк.

По ее словам, "моя следующая миссия - бороться за то, что у нас дома, чтобы противостоять неподотчетным неизбранным миллиардерам, которые пытаются развалить и уничтожить наше правительство и подорвать нашу демократию".

"Вот почему я баллотируюсь в Конгресс. Моя страсть к государственной службе глубока. Мои корни в Мичигане еще глубже. Шесть поколений назад моя семья приехала в округ Итон. (...) Сейчас мы должны бороться с хаосом и коррупцией, исходящими из Вашингтона, потому что это дорого обходится жителям Мичигана. Экстремисты в Вашингтоне навязывают нам безрассудные пошлины, которые повышают стоимость жизни для работающих семей, сокращают критически важные услуги, включая финансирование наших школ, заботу о ветеранах и здравоохранение, а также забирают наши свободы, ограничивая наши репродуктивные права и здравоохранение женщин. Я посвятила свою жизнь государственной службе, принимая трудные решения, решая сложнейшие проблемы и привлекая к ответственности власть имущих. И сейчас на кону наши права, наши свободы, наша демократия", - резюмировала Бринк.

Напомним

В апреле посол США в Украине Бриджит Бринк завершила миссию после трех лет работы. Она назвала эту должность "честью всей жизни" и подытожила усилия США по поддержке Украины в войне, реформах и экономике.

В мае в США определились с кандидатурой посла в Украине. На эту должность назначена Джулия Дэвис.