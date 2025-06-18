Колишня посол США в Україні Брінк балотуватиметься в Конгрес від Мічигану

Колишня посол США в Україні Бріджит Брінк оголосила про намір балотуватися на виборах до Конгресу від штату Мічиган, зазначивши, що президент США Дональд Трамп продовжує тиснути на Україну, а не на агресора росію. Про це Брінк заявила в соцмережі Х, передає УНН.

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"Коли росія безжально і несправедливо вторглася в незалежну демократичну країну, Америка була сильна разом з Україною, тому що це те, ким ми є. Захищати Україну означає забезпечувати процвітання демократії, а не диктатури. Я Бріджит Брінк, і саме цим я займалася протягом трьох років у воюючій Україні. Два роки з моменту жорстокого повномасштабного вторгнення росії. Сьогодні і кожного дня ми стоїмо разом з Україною", - заявила Брінк.

Вона зазначила, що агресія путіна призвела до вбивства понад 10 тис. цивільних осіб, у тому числі майже 700 дітей, руйнувань, викрадень дітей, воєнних злочинів та екзистенціальної загрози безпеці Європи.

"Щоночі нас будили сирени повітряної тривоги, оскільки тисячі російських ракет і безпілотників нависали над нами, а осколки застрягли в наших будинках як доказ цього. Разом з нашими союзниками ми допомогли Україні дати відсіч. Ми відвоювали половину території, яку захопила росія, і підтримуємо енергетичну мережу України та її економіку. На жаль, президент Трамп продовжує тиснути на нашого демократичного союзника Україну, а не на агресора росію. Наближення до диктатора ніколи не призводило і не призведе до тривалого миру, і це просто не те, ким ми є. Тому після майже 30 років служби я відчув, що мій обов'язок - піти у відставку, щоб висловити свою думку", - додала Брінк.

За її словами, "моя наступна місія - боротися за те, що у нас вдома, щоб протистояти непідзвітним необраним мільярдерам, які намагаються розвалити і знищити наш уряд і підірвати нашу демократію".

"Ось чому я балотуюся до Конгресу. Моя пристрасть до державної служби глибока. Моє коріння в Мічигані ще глибше. Шість поколінь тому моя сім'я приїхала до округу Ітон. (...) Зараз ми повинні боротися з хаосом і корупцією, що виходять з Вашингтона, тому що це дорого коштує жителям Мічигану. Екстремісти у Вашингтоні нав'язують нам безрозсудні мита, які підвищують вартість життя для працюючих сімей, скорочують критично важливі послуги, включаючи фінансування наших шкіл, турботу про ветеранів та охорону здоров'я, а також забирають наші свободи, обмежуючи наші репродуктивні права та охорону здоров'я жінок. Я присвятила своє життя державній службі, приймаючи важкі рішення, вирішуючи найскладніші проблеми та притягаючи можновладців до відповідальності. І зараз на кону наші права, наші свободи, наша демократія", - резюмувала Брінк.

Нагадаємо

В квітні посол США в Україні Бріджит Брінк завершила місію після трьох років роботи. Вона назвала цю посаду "честю всього життя" та підсумувала зусилля США для підтримки України у війні, реформах та економіці.

В травні у США визначились із кандидатурою посла в Україні. На цю посаду призначено Джулію Девіс.