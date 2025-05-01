Новим послом США в Україні призначено Джулію Девіс
Київ • УНН
Джулія Девіс, посол США на Кіпрі, очолить дипмісію в Україні. Держдеп наголосив на її 30-річному досвіді в міжнародній дипломатії.
У США визначились із кандидатурою посла в Україні. На цю посаду призначено Джулію Девіс. Про це повідомила речниця Держдепу Теммі Брюс під час брифінгу, передає УНН.
... Джулія Девіс очолить дипмісію в Україні в цей критичний момент, коли ми наближаємось до мирної угоди
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У Держдепі наголосили, що Джулія Девіс має досвід у галузі міжнародної дипломатії, займала ключові пости протягом останніх 30 років.
Наразі Джулія Девіс є послом Сполучених Штатів на Кіпрі.
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