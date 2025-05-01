Новим послом США в Україні призначено Джулію Девіс

У США визначились із кандидатурою посла в Україні. На цю посаду призначено Джулію Девіс. Про це повідомила речниця Держдепу Теммі Брюс під час брифінгу, передає УНН.

... Джулія Девіс очолить дипмісію в Україні в цей критичний момент, коли ми наближаємось до мирної угоди - сказала Брюс і додала, що рішення ухвалили президент США Дональд Трамп та глава Держдепу Марко Рубіо.

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У Держдепі наголосили, що Джулія Девіс має досвід у галузі міжнародної дипломатії, займала ключові пости протягом останніх 30 років.

Наразі Джулія Девіс є послом Сполучених Штатів на Кіпрі.

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