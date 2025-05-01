Новым послом США в Украине назначена Джулия Дэвис
Киев • УНН
Джулия Дэвис, посол США на Кипре, возглавит дипмиссию в Украине. Госдеп подчеркнул ее 30-летний опыт в международной дипломатии.
В США определились с кандидатурой посла в Украине. На эту должность назначена Джулия Дэвис. Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс во время брифинга, передает УНН.
... Джулия Дэвис возглавит дипмиссию в Украине в этот критический момент, когда мы приближаемся к мирному соглашению
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В Госдепе отметили, что Джулия Дэвис имеет опыт в области международной дипломатии, занимала ключевые посты в течение последних 30 лет.
Сейчас Джулия Дэвис является послом Соединенных Штатов на Кипре.
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