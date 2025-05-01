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Новым послом США в Украине назначена Джулия Дэвис

Киев • УНН

 • 1156 просмотра

Джулия Дэвис, посол США на Кипре, возглавит дипмиссию в Украине. Госдеп подчеркнул ее 30-летний опыт в международной дипломатии.

Новым послом США в Украине назначена Джулия Дэвис

В США определились с кандидатурой посла в Украине. На эту должность назначена Джулия Дэвис. Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс во время брифинга, передает УНН.

... Джулия Дэвис возглавит дипмиссию в Украине в этот критический момент, когда мы приближаемся к мирному соглашению

- сказала Брюс и добавила, что решение приняли президент США Дональд Трамп и глава Госдепа Марко Рубио.

Добавим

В Госдепе отметили, что Джулия Дэвис имеет опыт в области международной дипломатии, занимала ключевые посты в течение последних 30 лет.

Сейчас Джулия Дэвис является послом Соединенных Штатов на Кипре.

Работа на посту посла США в Украине была честью всей моей жизни: Бринк записала прощальное видео21.04.25, 20:51 • 8187 просмотров

Антонина Туманова

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