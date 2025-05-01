Новым послом США в Украине назначена Джулия Дэвис

В США определились с кандидатурой посла в Украине. На эту должность назначена Джулия Дэвис. Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс во время брифинга, передает УНН.

... Джулия Дэвис возглавит дипмиссию в Украине в этот критический момент, когда мы приближаемся к мирному соглашению