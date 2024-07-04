Китай захватил тайваньское рыболовное судно. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Береговая охрана Тайваня сообщила о захвате китайскими чиновниками тайваньской рыбацкой лодки у побережья Китая. Инцидент произошел вблизи острова, который контролирует Тайвань. Лодка была захвачена и доставлена в китайский порт во вторник вечером, что привело к дальнейшей эскалации напряжения между двумя сторонами.

Напомним

Китай считает Тайвань своей территорией и усиливает давление на Тайбэй, в частности после прихода к власти президента Лай Чин-тэ в мае, которого Пекин обвиняет в сепаратизме.

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