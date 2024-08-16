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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,3

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,3

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 03:36  •  783 просмотра

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Второе сильное землетрясение за сутки произошло возле города Хуалянь на Тайване. Толчки ощущались в столице Тайбэе, но сообщений о повреждениях или пострадавших не поступало.

Землетрясение магнитудой 6,3 балла произошло у восточного побережья Тайваня, недалеко от города Хуалянь. Это уже второй сильный подземный толчок, поразивший остров за менее чем сутки. Сообщений о повреждениях или пострадавших не поступало. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Землетрясение произошло на глубине 9,7 км и было достаточно мощным, чтобы сотрясения ощутились в столице страны, Тайбэе. Местные власти сообщили, что из-за землетрясения в Тайбэе здания затряслись, но метро продолжило свою работу, хоть и уменьшив скорость движения поездов для безопасности пассажиров. Жители острова получили предупреждение через систему оповещения о землетрясениях, что помогло многим избежать опасности.

Землетрясение магнитудой 6,3 балла произошло через несколько часов после предыдущего землетрясения магнитудой 5,7, которое произошло поздно вечером в четверг на северо-востоке острова. Оба землетрясения вызывают беспокойство среди жителей и властей Тайваня, поскольку регион расположен вблизи зоны столкновения двух тектонических плит и имеет высокую сейсмическую активность.

Власти Тайваня также предупредили о повышенном риске оползней в горных районах из-за многодневных ливней, которые могут сделать почву нестабильной. Людям, проживающим в этих регионах, рекомендовано быть осторожными и готовыми к возможным эвакуациям.

Местные власти и спасательные службы находятся в состоянии повышенной готовности и следят за развитием ситуации.

Дополнение

Тайвань расположен вблизи стыка двух тектонических плит и подвержен землетрясениям.

В апреле Хуалянь пострадал от сильнейшего землетрясения на Тайване по меньшей мере за 25 лет. Девять человек погибли, более 900 получили ранения.

Премьер-министр Японии отменил поездку за границу из-за риска крупного землетрясения9 августа 2024, 07:49 • 22773 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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reutersReuters
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