Эксклюзив
07:14 • 444 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Эксклюзив
11 марта, 19:47 • 14557 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
11 марта, 15:03 • 33614 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
11 марта, 14:45 • 34884 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
11 марта, 13:06 • 30248 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
11 марта, 12:47 • 37142 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 33990 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 39131 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 34862 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 45165 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Пекин возобновил полеты военной авиации возле Тайваня после непродолжительной паузы

Киев • УНН

 • 1576 просмотра

Минобороны Тайваня зафиксировало пять самолетов Китая в зоне ПВО после паузы. США направили разведывательный самолет Poseidon через Тайваньский пролив.

Пекин возобновил полеты военной авиации возле Тайваня после непродолжительной паузы

Китайские вооруженные силы активизировали военное присутствие у берегов Тайваня, прервав период нетипичного затишья в воздушном пространстве региона. Министерство обороны в Тайбэе зафиксировало пять самолетов Народно-освободительной армии Китая в зоне идентификации противовоздушной обороны, три из которых пересекли срединную линию Тайваньского пролива. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Кратковременное сокращение количества полетов совпало с проведением важных законодательных собраний в Китае и подготовкой визита Дональда Трампа в Пекин. Администрация США уже отложила многомиллиардные поставки вооружения Тайваню, пытаясь обеспечить успех предстоящих переговоров с Си Цзиньпином, который неоднократно предостерегал Вашингтон от вмешательства в вопросы территориальной целостности Китая.

Китай возобновил военную активность после таинственного затишья. Пять самолетов НОАК были обнаружены в зоне ПВО со среды по четверг, три из которых пересекли срединную линию. Пауза могла быть тактикой для ослабления напряженности перед встречей лидеров, однако активность ВМС вокруг острова не прекращалась

– указано в отчете Минобороны Тайваня.

Реакция США и мониторинг ситуации

В ответ на действия Пекина Военно-морские силы США направили разведывательный самолет P-8A Poseidon через Тайваньский пролив для демонстрации приверженности принципам свободного судоходства.

Китайские государственные медиа подтвердили, что силы НОАК осуществляли непрерывное наблюдение за полетом американского самолета, что еще больше подчеркнуло напряженность в регионе. Сейчас Тайбэй продолжает укреплять собственную оборону, несмотря на сложные дипломатические маневры между Вашингтоном и Пекином, которые непосредственно влияют на ситуацию с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе.

Япония развертывает первые собственные ракеты большой дальности09.03.26, 10:17 • 4222 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Boeing P-8 Poseidon
Военно-морской флот США
Bloomberg L.P.
Пекин
Тайбэй
Дональд Трамп
Тайвань
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты