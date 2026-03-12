Пекин возобновил полеты военной авиации возле Тайваня после непродолжительной паузы

Китайские вооруженные силы активизировали военное присутствие у берегов Тайваня, прервав период нетипичного затишья в воздушном пространстве региона. Министерство обороны в Тайбэе зафиксировало пять самолетов Народно-освободительной армии Китая в зоне идентификации противовоздушной обороны, три из которых пересекли срединную линию Тайваньского пролива. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Кратковременное сокращение количества полетов совпало с проведением важных законодательных собраний в Китае и подготовкой визита Дональда Трампа в Пекин. Администрация США уже отложила многомиллиардные поставки вооружения Тайваню, пытаясь обеспечить успех предстоящих переговоров с Си Цзиньпином, который неоднократно предостерегал Вашингтон от вмешательства в вопросы территориальной целостности Китая.

Китай возобновил военную активность после таинственного затишья. Пять самолетов НОАК были обнаружены в зоне ПВО со среды по четверг, три из которых пересекли срединную линию. Пауза могла быть тактикой для ослабления напряженности перед встречей лидеров, однако активность ВМС вокруг острова не прекращалась – указано в отчете Минобороны Тайваня.

Реакция США и мониторинг ситуации

В ответ на действия Пекина Военно-морские силы США направили разведывательный самолет P-8A Poseidon через Тайваньский пролив для демонстрации приверженности принципам свободного судоходства.

Китайские государственные медиа подтвердили, что силы НОАК осуществляли непрерывное наблюдение за полетом американского самолета, что еще больше подчеркнуло напряженность в регионе. Сейчас Тайбэй продолжает укреплять собственную оборону, несмотря на сложные дипломатические маневры между Вашингтоном и Пекином, которые непосредственно влияют на ситуацию с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе.

