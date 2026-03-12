Пекин возобновил полеты военной авиации возле Тайваня после непродолжительной паузы
Киев • УНН
Минобороны Тайваня зафиксировало пять самолетов Китая в зоне ПВО после паузы. США направили разведывательный самолет Poseidon через Тайваньский пролив.
Китайские вооруженные силы активизировали военное присутствие у берегов Тайваня, прервав период нетипичного затишья в воздушном пространстве региона. Министерство обороны в Тайбэе зафиксировало пять самолетов Народно-освободительной армии Китая в зоне идентификации противовоздушной обороны, три из которых пересекли срединную линию Тайваньского пролива. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Кратковременное сокращение количества полетов совпало с проведением важных законодательных собраний в Китае и подготовкой визита Дональда Трампа в Пекин. Администрация США уже отложила многомиллиардные поставки вооружения Тайваню, пытаясь обеспечить успех предстоящих переговоров с Си Цзиньпином, который неоднократно предостерегал Вашингтон от вмешательства в вопросы территориальной целостности Китая.
Китай возобновил военную активность после таинственного затишья. Пять самолетов НОАК были обнаружены в зоне ПВО со среды по четверг, три из которых пересекли срединную линию. Пауза могла быть тактикой для ослабления напряженности перед встречей лидеров, однако активность ВМС вокруг острова не прекращалась
Реакция США и мониторинг ситуации
В ответ на действия Пекина Военно-морские силы США направили разведывательный самолет P-8A Poseidon через Тайваньский пролив для демонстрации приверженности принципам свободного судоходства.
Китайские государственные медиа подтвердили, что силы НОАК осуществляли непрерывное наблюдение за полетом американского самолета, что еще больше подчеркнуло напряженность в регионе. Сейчас Тайбэй продолжает укреплять собственную оборону, несмотря на сложные дипломатические маневры между Вашингтоном и Пекином, которые непосредственно влияют на ситуацию с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе.
