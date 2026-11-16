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The Washington Post
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Nvidia сталкивается с сильным давлением с требованием вернуть Хуанга через несколько дней после его отставки

Киев • УНН

 • 708 просмотра

После отставки Дженсена Хуанга из Nvidia за его возвращение выступили более 180 тысяч человек, Илон Маск и Дональд Трамп. Совет\r\nдиректоров компании не рассматривает его возвращение.

Nvidia сталкивается с сильным давлением с требованием вернуть Хуанга через несколько дней после его отставки
Фото иллюстративное

Через четыре дня после того, как Дженсен Хуанг ушел в отставку с поста руководителя Nvidia — после разоблачения его внебрачных связей, в том числе с женщиной, которую подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой, — развернулась масштабная кампания за его возвращение во главе компании, которую он сам и создал, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Более 180 200 человек подписали петицию с требованием вернуть Хуанга; эту инициативу поддержал Илон Маск, а президент США Дональд Трамп заявил, что не был бы против восстановления Хуанга в должности генерального директора. К призыву присоединились тысячи людей, называющих себя сотрудниками Nvidia, хотя эксперты по корпоративному управлению и некоторые инвесторы предупреждают: возвращение Хуанга до завершения расследований может создать для компании новые риски.

Лидеры Кремниевой долины призывают вернуть Хуанга в Nvidia — петицию в его поддержку подписал Маск 16.11.26, 18:35 • 2130 просмотров

Эта волна поддержки превратила вопрос смены руководства в настоящее испытание для Nvidia: сможет ли компания отделиться от своего основателя, чье влияние распространяется на сотрудников (среди которых есть преданные сторонники бывшего гендиректора), акционеров, Кремниевую долину, тайваньские цепочки поставок и Вашингтон.

В понедельник самый высокий небоскреб Тайваня, "Тайбэй 101", подсветили сообщениями, среди которых было и такое: "Тайвань любит Дженсена". Некоторые влиятельные акционеры — в частности, Гэвин Бейкер из Atreides Management и генеральный директор Altimeter Capital Management Брэд Герстнер — призвали Nvidia не спешить с поиском замены, пока не будут установлены все факты.

Поддержка бывшего руководителя появилась на фоне того, как американские спецслужбы пытаются выяснить, насколько тесными были отношения Элис Хуанг с Министерством государственной безопасности Китая и какую именно информацию она могла передать Пекину (об этом сообщили два источника, знакомые с ситуацией). По словам источников, собранные на сегодняшний день доказательства указывают на то, что она, вероятно, была "источником" информации, а не профессионально подготовленной шпионкой.

Хуанг, ушедший в отставку на фоне скандала, обсуждает своё возвращение на должность руководителя Nvidia — СМИ15.11.26, 21:44 • 13294 просмотра

Однако, как сообщил агентству Reuters источник, знакомый с ситуацией, совет директоров Nvidia не рассматривает возможность возвращения Дженсена Хуанга на должность генерального директора.

Эта неопределенность вызвала разногласия среди инвесторов относительно будущего Хуанга и усложнила для совета директоров поиск его преемника. В понедельник акции Nvidia упали на 3,7% — накануне публикации отчета компании о прибыли за третий квартал.

Бессент заявляет, что Nvidia нуждается в "радикальных изменениях"15.11.26, 18:52 • 4114 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости МираТехнологии
Reuters
Вашингтон
Пекин
Тайбэй
Дональд Трамп
Илон Маск
Тайвань
Китай