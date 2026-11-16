Лидеры Кремниевой долины призывают вернуть Хуанга в Nvidia — петицию в его поддержку подписал Маск

$45.430.0450.220.12
ukenru
17:24 • 1242 просмотра
ЕС представит 22-й пакет санкций против россии в ближайшие дни — Каллас
17:00 • 4398 просмотра
"Шестой блэкаут за последние две недели" — Днепр обесточен после атак рф
15:28 • 13945 просмотра
"Личность подтверждена": новым Джеймсом Бондом станет Роберт ПаттинсонVideo
Эксклюзив
15:23 • 12440 просмотра
Более 700 тысяч гектаров: в прокуратуре рассказали о возвращении государству земель НААН Украины
15:14 • 9838 просмотра
Трамп "не слышал" о новых ограничениях Starshield для Украины
14:53 • 10304 просмотра
Завтра состоится заседание "Рамштайна" — какие потребности Украины представит министр обороны Евгений Хмара
14:51 • 9324 просмотра
Останется в дивизионе B или вылетит в дивизион C - анонс решающего матча Лиги наций Украина-ГрузияPhoto
14:34 • 13141 просмотра
Кто составляет меню и куда жаловаться на некачественные продукты — как армия закупает питание для военнослужащихPhoto
14:13 • 11513 просмотра
путин и Си Цзиньпин 18 ноября обсудят Украину за рабочим завтраком
13:59 • 12032 просмотра
Повреждено дорожное полотно как минимум в двух местах — в сети показали снимки Крымского мостаVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
5.5м/с
69%
753мм
Популярные новости
В ЕС определились со способом предоставить Украине еще €45 млрд - FT16 ноября, 08:20 • 23763 просмотра
Китай, россия и США отказались согласовывать повестку саммита Си, путина и Трампа - СМИ16 ноября, 09:17 • 20630 просмотра
ЕС одобрил рекордный транш Украине почти на 8 миллиардов евро16 ноября, 10:00 • 23383 просмотра
В Дании воры, угрожая, украли из магазина коллекционные карточки Pokémon на €130 00016 ноября, 10:31 • 27922 просмотра
Увольнение женщины-военнослужащей: имеет ли значение, от какого брака родился ребенок?
Эксклюзив
16 ноября, 11:15 • 27502 просмотра
публикации
Санкции против рф и миллиарды евро для Украины: главные итоги заседания Совета ЕС 16 ноября16:01 • 5744 просмотра
Кто составляет меню и куда жаловаться на некачественные продукты — как армия закупает питание для военнослужащихPhoto14:34 • 13137 просмотра
Уголовная ответственность для «дропов» и штрафы для ТЦК — в Украине вступил в силу новый закон13:24 • 19644 просмотра
За работу под обстрелами предлагают особые льготы: кто сможет получить двойной стаж и компенсацию коммунальных услуг12:15 • 20237 просмотра
Увольнение женщины-военнослужащей: имеет ли значение, от какого брака родился ребенок?
Эксклюзив
16 ноября, 11:15 • 27602 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Урсула фон дер Ляйен
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Китай
Соединённые Штаты
Польша
Харьков
Реклама
УНН Lite
Хабиб Нурмагомедов договорился с властями ОАЭ об освобождении своего брата Усмана после драки с Двалишвили 17:05 • 1000 просмотра
В Мексике умер легендарный наркобарон Мигель Анхель Феликс Гальярдо, ставший героем сериала "Нарко: Мексика"Photo16:27 • 1822 просмотра
"Личность подтверждена": новым Джеймсом Бондом станет Роберт ПаттинсонVideo15:28 • 13939 просмотра
В Берлине на аукцион выставили бункер почти за 400 тысяч евро — что получит покупательPhoto15:05 • 4660 просмотра
Xbox призывает геймеров взять выходной на работе, чтобы поиграть в GTA VI Photo15:04 • 4138 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Сериал
The Washington Post
MIM-104 Patriot

Лидеры Кремниевой долины призывают вернуть Хуанга в Nvidia — петицию в его поддержку подписал Маск

Киев • УНН

 • 1042 просмотра

Более 178 тысяч человек призвали Nvidia вернуть Дженсена Хуанга после его отставки. Среди подписавших — Маск и другие руководители технологических компаний.

Лидеры Кремниевой долины призывают вернуть Хуанга в Nvidia — петицию в его поддержку подписал Маск
REUTERS/Carlos Barria

Петиция с призывом вернуть Дженсена Хуанга на должность генерального директора компании Nvidia собрала более 178 000 подписей — в том числе от известных деятелей Кремниевой долины. Это произошло через четыре дня после того, как он ушел в отставку на фоне разоблачений его внебрачных связей, одна из которых была связана с лицом, подозреваемым в шпионаже в пользу Китая, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Среди подписантов кампании «Поддержите Дженсена» (Stand With Jensen) — Илон Маск (генеральный директор SpaceX и Tesla), Амджад Масад (генеральный директор Replit) и Тим Суини (генеральный директор Epic Games).

Акции Nvidia отыграли часть утреннего падения, однако все еще оставались в минусе более чем на 1%. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что не был бы против возвращения Хуанга на должность руководителя компании.

«Думаю, он усвоил важный урок», — отметил Трамп.

На сайте указано, что более 8400 подписантов назвали себя действующими сотрудниками Nvidia, а почти 90 000 — акционерами компании. Вместе с тем отмечается, что информация о профессиональной принадлежности предоставлена самими участниками и не проходила независимой проверки.

Хуанг, ушедший в отставку на фоне скандала, обсуждает своё возвращение на должность руководителя Nvidia — СМИ15.11.26, 21:44 • 13157 просмотров

«Мы — нынешние и бывшие сотрудники, партнеры, акционеры и сторонники Nvidia. Мы пишем, чтобы выразить благодарность Дженсену Хуангу, и обращаемся к Совету директоров с четким требованием: верните Дженсена, пока независимое расследование не установит все факты», — говорится в открытом письме, опубликованном на сайте.

Добавим

Кампания появилась на фоне того, что некоторые влиятельные инвесторы также призывают Совет директоров Nvidia не спешить с заменой Хуанга. Гэвин Бейкер из Atreides Management и Брэд Герстнер, генеральный директор Altimeter Capital Management, в открытом письме заявили, что Совету стоит подождать, пока не станут известны все обстоятельства дела.

Хуанг оставил должность в четверг после сообщений о вероятных отношениях с сотрудницами — в частности, с одной из них, которая находилась у него в непосредственном подчинении. Это событие погрузило гиганта в сфере чипов для искусственного интеллекта в кризис и потрясло всю отрасль, развитию которой Хуанг в свое время способствовал финансово.

Стоит отметить, что советы директоров корпораций и ранее отстраняли руководителей от должностей из-за их отношений с сотрудниками. Компания McDonald's уволила Стива Истербрука в 2019 году из-за взаимных отношений с сотрудницей, что являлось нарушением корпоративной политики, тогда как генеральный директор Intel Брайан Кржанич ушел в отставку в 2018 году после аналогичного нарушения правил компании.

В то же время этот случай подчеркивает трудности, с которыми могут столкнуться советы директоров при отстранении известных руководителей, пользующихся мощной поддержкой среди сотрудников и инвесторов. В ноябре 2023 года компания OpenAI вернула Сэма Альтмана на должность генерального директора — всего через несколько дней после того, как его увольнение спровоцировало бунт сотрудников и сопротивление со стороны инвесторов.

"Надеюсь, ты умрёшь" — сотрудники Nvidia рассказали о вспышках гнева бывшего генерального директора Хуанга15.11.26, 17:53 • 19051 просмотр

Турбулентность в Nvidia происходит на фоне того, что компания приобретает все большее стратегическое значение для Вашингтона.

Как сообщила в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на анализ финансовых деклараций Дональда Трампа, совершенные им в этом году операции свидетельствуют о том, что по состоянию на конец августа он владел акциями Nvidia на сумму от 13 до 62 миллионов долларов.

Кроме того, по информации The Wall Street Journal, опубликованной в воскресенье, администрация Трампа планирует предоставить компании Nvidia и еще более чем двум десяткам компаний в сфере искусственного интеллекта статус «национальных чемпионов».

Скотт Бессент, занимающий должность министра финансов США, призвал Nvidia назначить на должность следующего генерального директора человека со стороны, отметив, что после ухода Дженсена Хуанга компании необходимы «решительные изменения».

Бессент заявляет, что Nvidia нуждается в "радикальных изменениях"15.11.26, 18:52 • 4074 просмотра

Во вторник, после закрытия рынка, Nvidia должна опубликовать финансовые результаты за третий квартал.

Антонина Туманова

Новости МираТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Intel
Сэм Альтман
Тесла, Инк.
Скотт Бессент
OpenAI
SpaceX
The Washington Post
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп
Илон Маск
Китай