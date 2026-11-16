Лидеры Кремниевой долины призывают вернуть Хуанга в Nvidia — петицию в его поддержку подписал Маск

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Петиция с призывом вернуть Дженсена Хуанга на должность генерального директора компании Nvidia собрала более 178 000 подписей — в том числе от известных деятелей Кремниевой долины. Это произошло через четыре дня после того, как он ушел в отставку на фоне разоблачений его внебрачных связей, одна из которых была связана с лицом, подозреваемым в шпионаже в пользу Китая, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Среди подписантов кампании «Поддержите Дженсена» (Stand With Jensen) — Илон Маск (генеральный директор SpaceX и Tesla), Амджад Масад (генеральный директор Replit) и Тим Суини (генеральный директор Epic Games).

Акции Nvidia отыграли часть утреннего падения, однако все еще оставались в минусе более чем на 1%. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что не был бы против возвращения Хуанга на должность руководителя компании.

«Думаю, он усвоил важный урок», — отметил Трамп.

На сайте указано, что более 8400 подписантов назвали себя действующими сотрудниками Nvidia, а почти 90 000 — акционерами компании. Вместе с тем отмечается, что информация о профессиональной принадлежности предоставлена самими участниками и не проходила независимой проверки.

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«Мы — нынешние и бывшие сотрудники, партнеры, акционеры и сторонники Nvidia. Мы пишем, чтобы выразить благодарность Дженсену Хуангу, и обращаемся к Совету директоров с четким требованием: верните Дженсена, пока независимое расследование не установит все факты», — говорится в открытом письме, опубликованном на сайте.

Добавим

Кампания появилась на фоне того, что некоторые влиятельные инвесторы также призывают Совет директоров Nvidia не спешить с заменой Хуанга. Гэвин Бейкер из Atreides Management и Брэд Герстнер, генеральный директор Altimeter Capital Management, в открытом письме заявили, что Совету стоит подождать, пока не станут известны все обстоятельства дела.

Хуанг оставил должность в четверг после сообщений о вероятных отношениях с сотрудницами — в частности, с одной из них, которая находилась у него в непосредственном подчинении. Это событие погрузило гиганта в сфере чипов для искусственного интеллекта в кризис и потрясло всю отрасль, развитию которой Хуанг в свое время способствовал финансово.

Стоит отметить, что советы директоров корпораций и ранее отстраняли руководителей от должностей из-за их отношений с сотрудниками. Компания McDonald's уволила Стива Истербрука в 2019 году из-за взаимных отношений с сотрудницей, что являлось нарушением корпоративной политики, тогда как генеральный директор Intel Брайан Кржанич ушел в отставку в 2018 году после аналогичного нарушения правил компании.

В то же время этот случай подчеркивает трудности, с которыми могут столкнуться советы директоров при отстранении известных руководителей, пользующихся мощной поддержкой среди сотрудников и инвесторов. В ноябре 2023 года компания OpenAI вернула Сэма Альтмана на должность генерального директора — всего через несколько дней после того, как его увольнение спровоцировало бунт сотрудников и сопротивление со стороны инвесторов.

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Турбулентность в Nvidia происходит на фоне того, что компания приобретает все большее стратегическое значение для Вашингтона.

Как сообщила в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на анализ финансовых деклараций Дональда Трампа, совершенные им в этом году операции свидетельствуют о том, что по состоянию на конец августа он владел акциями Nvidia на сумму от 13 до 62 миллионов долларов.

Кроме того, по информации The Wall Street Journal, опубликованной в воскресенье, администрация Трампа планирует предоставить компании Nvidia и еще более чем двум десяткам компаний в сфере искусственного интеллекта статус «национальных чемпионов».

Скотт Бессент, занимающий должность министра финансов США, призвал Nvidia назначить на должность следующего генерального директора человека со стороны, отметив, что после ухода Дженсена Хуанга компании необходимы «решительные изменения».

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Во вторник, после закрытия рынка, Nvidia должна опубликовать финансовые результаты за третий квартал.