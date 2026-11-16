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Лідери Кремнієвої долини закликають повернути Хуанга в Nvidia - петицію на його підтримку підписав Маск

Київ • УНН

 • 904 перегляди

Понад 178 тисяч людей закликали Nvidia повернути Дженсена Хуанга після його відставки. Серед підписантів — Маск та інші керівники технокомпаній.

Лідери Кремнієвої долини закликають повернути Хуанга в Nvidia - петицію на його підтримку підписав Маск
REUTERS/Carlos Barria

Петиція із закликом повернути Дженсена Хуанга на посаду генерального директора компанії Nvidia зібрала понад 178 000 підписів — зокрема, від відомих діячів Кремнієвої долини. Це сталося через чотири дні після того, як він пішов у відставку на тлі викриттів його позашлюбних зв’язків, один із яких був пов’язаний із особою, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю, передає УНН із посиланням на Reuters.

Серед підписантів кампанії "Підтримайте Дженсена" (Stand With Jensen) — Ілон Маск (генеральний директор SpaceX та Tesla), Амджад Масад (генеральний директор Replit) і Тім Суїні (генеральний директор Epic Games).

Акції Nvidia відіграли частину ранкового падіння, проте все ще залишалися в мінусі більш ніж на 1%. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що не був би проти повернення Хуанга на посаду керівника компанії.

"Гадаю, він засвоїв важливий урок", — зазначив Трамп.

На сайті вказано, що понад 8400 підписантів назвалися чинними співробітниками Nvidia, а майже 90 000 — акціонерами компанії. Водночас зазначається, що інформація про професійну приналежність надана самими учасниками й не проходила незалежної перевірки.

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"Ми — нинішні та колишні співробітники, партнери, акціонери й прихильники Nvidia. Ми пишемо, щоб висловити вдячність Дженсену Хуангу, і звертаємося до Ради директорів із чіткою вимогою: поверніть Дженсена, доки незалежне розслідування не встановить усі факти", — йдеться у відкритому листі, опублікованому на сайті.

Додамо

Кампанія з’явилася на тлі того, як деякі впливові інвестори також закликають Раду директорів Nvidia не поспішати із заміною Хуанга. Гевін Бейкер із Atreides Management та Бред Герстнер, генеральний директор Altimeter Capital Management, у відкритому листі заявили, що Раді варто зачекати, доки не стануть відомі всі обставини справи.

Хуанг залишив посаду в четвер після повідомлень про ймовірні стосунки зі співробітницями — зокрема, з однією, яка підпорядковувалася безпосередньо йому. Ця подія занурила гіганта у сфері чипів для штучного інтелекту в кризу та сколихнула всю галузь, розвитку якої Хуанг свого часу сприяв фінансово.

Варто зазначити, що ради директорів корпорацій і раніше усували керівників із посад через їхні стосунки зі співробітниками. Компанія McDonald's звільнила Стіва Істербрука у 2019 році через стосунки за взаємною згодою зі співробітницею, що було порушенням корпоративної політики, тоді як генеральний директор Intel Браян Кржанич пішов у відставку у 2018 році після аналогічного порушення правил компанії.

Водночас цей випадок підкреслює труднощі, з якими можуть зіткнутися ради директорів під час усунення відомих керівників, що користуються потужною підтримкою серед співробітників та інвесторів. У листопаді 2023 року компанія OpenAI повернула Сема Альтмана на посаду генерального директора — лише через кілька днів після того, як його звільнення спровокувало бунт працівників і опір з боку інвесторів.

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Турбулентність у Nvidia відбувається на тлі того, як компанія набуває дедалі більшого стратегічного значення для Вашингтона.

Як повідомила в понеділок газета The Washington Post із посиланням на аналіз фінансових декларацій Дональда Трампа, здійснені ним цього року операції свідчать про те, що станом на кінець серпня він володів акціями Nvidia на суму від 13 до 62 мільйонів доларів.

Крім того, за інформацією The Wall Street Journal, оприлюдненою в неділю, адміністрація Трампа планує надати компанії Nvidia та ще понад двом десяткам компаній у сфері штучного інтелекту статус "національних чемпіонів".

Скотт Бессент, який обіймає посаду міністра фінансів США, закликав Nvidia призначити на посаду наступного генерального директора людину ззовні, зазначивши, що після відходу Дженсена Хуанга компанія потребує "рішучих змін".

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У вівторок, після закриття ринку, Nvidia має оприлюднити фінансові результати за третій квартал.

Антоніна Туманова

СвітТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Intel
Сем Альтман
Tesla Inc
Скотт Бессент
OpenAI
SpaceX
The Washington Post
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп
Ілон Маск
Китай