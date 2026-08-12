Тайвань осудил запланированные военно-морские учения Китая и Индонезии у восточного побережья острова
Киев • УНН
Тайвань назвал запланированные учения Китая и Индонезии у восточного побережья опасными, обвинив Пекин в попытке создать впечатление контроля над водами. Тайбэй требует объяснений от Индонезии.
Тайвань назвал «опасными» запланированные военно-морские учения Китая и Индонезии в водах к востоку от острова, заявив, что Пекин пытается создать у международного сообщества впечатление о своем контроле над этим районом. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
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Министерство обороны Китая заявило, что учения состоятся в середине августа и будут проходить в формате навигационных тренировок. В них примет участие корабль ВМС Индонезии. Для Пекина это необычный формат, поскольку китайские военные обычно не проводят учения с иностранными силами вблизи Тайваня.
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Совет по делам материкового Китая Тайваня назвал запланированные маневры «военной провокацией» и призвал Пекин прекратить их. В Тайбэе заявили, что Китай пытается закрепить свое присутствие в водах к востоку от острова после недавних патрулирований береговой охраны.
Тайвань требует объяснений от Индонезии
Тайваньская сторона заявила, что действия Китая должны создать ложное впечатление о наличии у Пекина юрисдикции над этими водами. В то же время помощник заместителя начальника Генерального штаба Тайваня по разведке Ву Тянь-жэнь отметил, что индонезийский военный корабль возвращается из Японии, а не прибыл специально для учений.
По его словам, корабль находился примерно в 70–80 морских милях от восточного побережья Тайваня.
В военном плане это не оказывает прямого влияния на Тайвань. Это имеет геополитическое значение
Министерство иностранных дел Тайваня отдельно обратилось к Индонезии с просьбой объяснить ее участие в учениях. ВМС Индонезии и Министерство обороны страны пока не комментировали ситуацию.
Тем временем Тайвань проводит ежегодные военные учения «Хань Куан», в ходе которых его силы отрабатывают сценарии отражения возможного китайского нападения. Китайские военные почти ежедневно проводят операции вокруг острова, который Пекин считает своей территорией.
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