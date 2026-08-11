Реагируйте, пожалуйста, на тревоги - Зеленский обратился к украинцам
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев реагировать на воздушные тревоги. Он сообщил о новых ударах рф, в частности ракетами из Северной Кореи, по Киеву и Запорожью, есть погибшие и раненые.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев реагировать на тревоги, передает УНН.
И, пожалуйста, берегите себя. Реагируйте, пожалуйста, на тревоги
Добавим
Президент добавил, что было новое применение Россией ракет из Северной Кореи — в ударе по Украине в ночь на этот день.
Баллистика по Киеву, по Запорожью из нескольких российских регионов. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования всем близким. Десятки людей ранены в результате ударов. В Запорожье ситуация была особенно жесткой. Также в течение сегодняшних суток продолжаются удары дронами различных типов по прифронтовым городам и селам от Сумщины до Херсонщины
По его словам, ночные ракетные удары наносились с территорий российской Курской, Ростовской, Орловской и Воронежской областей.
И когда мы отвечаем на такие российские удары — отвечаем по их объектам, — это должно трактоваться исключительно как вполне справедливые реакции на российскую войну, на постоянный террор против Украины, против наших людей. Сегодня были соответствующие применения с нашей стороны — санкции средней дальности и дальнобойные санкции против России и в отношении объектов нефтяной отрасли, логистики, военной инфраструктуры. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины и Служба безопасности Украины докладывали об этом. Будем продолжать в ответ
США могут помочь с ПВО и оказывать давление на рф для завершения войны, переговорщики передали предложения Украины - Зеленский11.08.26, 21:54 • 1608 просмотров