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Реагируйте, пожалуйста, на тревоги - Зеленский обратился к украинцам

Киев • УНН

 • 1296 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев реагировать на воздушные тревоги. Он сообщил о новых ударах рф, в частности ракетами из Северной Кореи, по Киеву и Запорожью, есть погибшие и раненые.

Реагируйте, пожалуйста, на тревоги - Зеленский обратился к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев реагировать на тревоги, передает УНН.

И, пожалуйста, берегите себя. Реагируйте, пожалуйста, на тревоги 

- отметил Зеленский в вечернем видеообращении.

Добавим

Президент добавил, что было новое применение Россией ракет из Северной Кореи — в ударе по Украине в ночь на этот день.

Баллистика по Киеву, по Запорожью из нескольких российских регионов. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования всем близким. Десятки людей ранены в результате ударов. В Запорожье ситуация была особенно жесткой. Также в течение сегодняшних суток продолжаются удары дронами различных типов по прифронтовым городам и селам от Сумщины до Херсонщины 

- сообщил Зеленский.

По его словам, ночные ракетные удары наносились с территорий российской Курской, Ростовской, Орловской и Воронежской областей.

И когда мы отвечаем на такие российские удары — отвечаем по их объектам, — это должно трактоваться исключительно как вполне справедливые реакции на российскую войну, на постоянный террор против Украины, против наших людей. Сегодня были соответствующие применения с нашей стороны — санкции средней дальности и дальнобойные санкции против России и в отношении объектов нефтяной отрасли, логистики, военной инфраструктуры. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины и Служба безопасности Украины докладывали об этом. Будем продолжать в ответ 

- резюмировал Зеленский.

США могут помочь с ПВО и оказывать давление на рф для завершения войны, переговорщики передали предложения Украины - Зеленский11.08.26, 21:54 • 1608 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
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