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США могут помочь с ПВО и оказывать давление на рф для завершения войны, переговорщики передали предложения Украины - Зеленский

Киев • УНН

 • 1608 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина передала США предложения по завершению войны. Он подчеркнул важность помощи с ПВО и давления на россию.

США могут помочь с ПВО и оказывать давление на рф для завершения войны, переговорщики передали предложения Украины - Зеленский

Америка может помочь нашей обороне, прежде всего с ПВО, и оказывать давление на россию ради того, чтобы планы были другими — готовить завершение войны, а не затягивание. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения, передает УНН.

Был доклад переговорной команды. Мы передали американской стороне наши предложения. И Америка может помочь нашей обороне, прежде всего с ПВО, и оказывать давление на россию ради того, чтобы планы были другими: готовить завершение войны, а не затягивание 

— сообщил Зеленский.

Президент поблагодарил всех, кто помогает защищать Украину, защищать людей, защищать независимость.

Трамп заявил, что США продают ЕС боеприпасы и истребители, которые передаются Украине11.08.26, 15:42 • 2920 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина