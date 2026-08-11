США могут помочь с ПВО и оказывать давление на рф для завершения войны, переговорщики передали предложения Украины - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина передала США предложения по завершению войны. Он подчеркнул важность помощи с ПВО и давления на россию.
Америка может помочь нашей обороне, прежде всего с ПВО, и оказывать давление на россию ради того, чтобы планы были другими — готовить завершение войны, а не затягивание. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения, передает УНН.
Был доклад переговорной команды. Мы передали американской стороне наши предложения. И Америка может помочь нашей обороне, прежде всего с ПВО, и оказывать давление на россию ради того, чтобы планы были другими: готовить завершение войны, а не затягивание
Президент поблагодарил всех, кто помогает защищать Украину, защищать людей, защищать независимость.
Трамп заявил, что США продают ЕС боеприпасы и истребители, которые передаются Украине11.08.26, 15:42 • 2920 просмотров