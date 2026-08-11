Трамп заявил, что США продают ЕС боеприпасы и истребители, которые передаются Украине

Дональд Трамп заявил, что США продают Европейскому Союзу боеприпасы и истребители, а европейские страны передают их Украине. Кроме того, по его словам, в США сократились поставки боеприпасов из-за политики экс-президента Джо Байдена в отношении Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Real America's Voice.

Мы продаём боеприпасы, мы продаём истребители, мы продаём всё Европейскому Союзу, а они делают то, что хотят. Они передают это Украине. Но Байден назвал цифры, которые были просто безумными

Он также добавил, что нынешние низкие поставки боеприпасов в США связаны с решениями Джо Байдена о поддержке Украины.

Причина низких поставок боеприпасов заключается в том, что Байден выделил Украине 300 миллиардов долларов. Они никогда не любят об этом упоминать

Кроме того, по словам Трампа, США продают вооружение именно Европейскому Союзу, а не непосредственно Украине.

Я имею в виду Европейский Союз — я не занимаюсь Украиной. Я передаю это Европейскому Союзу. У них есть деньги, и они платят полную сумму