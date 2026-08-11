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Трамп заявил, что США продают ЕС боеприпасы и истребители, которые передаются Украине

Киев • УНН

 • 1838 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка продаёт Европейскому союзу вооружение, которое затем передаётся Украине. Он объяснил низкие поставки боеприпасов решениями Джо Байдена, который выделил Украине 300 миллиардов долларов.

Трамп заявил, что США продают ЕС боеприпасы и истребители, которые передаются Украине

Дональд Трамп заявил, что США продают Европейскому Союзу боеприпасы и истребители, а европейские страны передают их Украине. Кроме того, по его словам, в США сократились поставки боеприпасов из-за политики экс-президента Джо Байдена в отношении Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Real America's Voice.

Детали

Мы продаём боеприпасы, мы продаём истребители, мы продаём всё Европейскому Союзу, а они делают то, что хотят. Они передают это Украине. Но Байден назвал цифры, которые были просто безумными

 - заявил президент США.

Он также добавил, что нынешние низкие поставки боеприпасов в США связаны с решениями Джо Байдена о поддержке Украины.

Причина низких поставок боеприпасов заключается в том, что Байден выделил Украине 300 миллиардов долларов. Они никогда не любят об этом упоминать

- отметил Дональд Трамп.

Кроме того, по словам Трампа, США продают вооружение именно Европейскому Союзу, а не непосредственно Украине.

Я имею в виду Европейский Союз — я не занимаюсь Украиной. Я передаю это Европейскому Союзу. У них есть деньги, и они платят полную сумму

- подытожил Дональд Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не соглашались предоставить Украине лицензию на производство Patriot. Он выразил обеспокоенность по поводу передачи технологий, которые могут обернуться против США.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Европейский Союз
Джо Байден
Соединённые Штаты
Украина