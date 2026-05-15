Трамп заявил Тайваню не рассчитывать на безусловную защиту США
Киев • УНН
Трамп заявил об отсутствии безусловной поддержки Тайваня и не подтвердил предоставление оружия. Президент США стремится избежать прямого конфликта с Китаем.
Президент США Дональд Трамп после переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином заявил, что Тайвань не должен рассчитывать на безусловную военную поддержку Вашингтона в случае обострения конфликта с КНР. Об этом он сказал в интервью Fox News, пишет УНН.
Во время разговора с ведущим Бретом Байером Трамп подчеркнул, что не поддерживает идею независимости Тайваня и хочет избежать большой войны между США и Китаем.
Я не стремлюсь к тому, чтобы кто-то стал независимым. Мы должны преодолеть 9500 миль, чтобы воевать. Я к этому не стремлюсь. Я хочу, чтобы они остыли. Я хочу, чтобы Китай остыл
Трамп не подтвердил поставки оружия Тайваню
Президент США также не дал четкого ответа относительно возможного одобрения пакета военной помощи Тайваню на 14 миллиардов долларов, который ранее поддержали американские законодатели.
Возможно, я это сделаю. Возможно, нет. Мы не стремимся к войнам
В то же время в Пекине после саммита также сделали жесткие заявления по Тайваню. Представитель МИД Китая Мао Нин предупредил о риске "столкновений и даже конфликта" между США и КНР из-за ситуации вокруг острова.
Китай считает Тайвань своей территорией и выступает против американской военной поддержки Тайбэя. США официально не признают независимость острова, но продолжают оказывать ему оборонную помощь.
