Трамп заявил Тайваню не рассчитывать на безусловную защиту США

Президент США Дональд Трамп после переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином заявил, что Тайвань не должен рассчитывать на безусловную военную поддержку Вашингтона в случае обострения конфликта с КНР. Об этом он сказал в интервью Fox News, пишет УНН.

Во время разговора с ведущим Бретом Байером Трамп подчеркнул, что не поддерживает идею независимости Тайваня и хочет избежать большой войны между США и Китаем.

Я не стремлюсь к тому, чтобы кто-то стал независимым. Мы должны преодолеть 9500 миль, чтобы воевать. Я к этому не стремлюсь. Я хочу, чтобы они остыли. Я хочу, чтобы Китай остыл