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На Тайване на комика напали из-за шутки о Си Цзиньпине — нападение, вероятно, заказали из Китая

Киев • УНН

 • 1138 просмотра

Прокуроры заявили, что мужчины планировали причинить вред комику Хуану за критику КПК и Си Цзиньпина. Нападавшему якобы платили из материкового Китая.

На Тайване на комика напали из-за шутки о Си Цзиньпине — нападение, вероятно, заказали из Китая
Photograph: Huang Yi-hao/Facebook

Тайваньские прокуроры предъявили обвинения пятерым мужчинам в связи с заговором: они планировали наехать на автомобиле на комика, высмеивавшего Коммунистическую партию Китая и Си Цзиньпина, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Тайвань неоднократно обвинял Китай в транснациональных репрессиях, направленных на то, чтобы заставить замолчать критиков на этом самоуправляемом острове. Пекин считает Тайвань своей территорией и пообещал в случае необходимости захватить его силой.

Во время одного из своих выступлений Хуан И-хао высмеял внешность китайского лидера, сравнил его с Винни-Пухом и резко раскритиковал его политическую деятельность.

В среду прокуроры города Новый Тайбэй сообщили, что лицо из материкового Китая, обозначенное как "К", заплатило пятерым обвиняемым за то, чтобы они нанесли Хуану травмы, требующие госпитализации.

Прокуроры заявили: "Это дело касается серьезного инцидента, в котором Коммунистическую партию Китая подозревают в применении тактики трансграничных репрессий. Речь идет об использовании криминальных элементов на территории нашей страны для подавления инакомыслия с помощью крайнего насилия".

Канцелярия по делам Тайваня при правительстве КНР не ответила на просьбу о комментарии.

По информации Центрального информационного агентства Тайваня, еще за несколько месяцев до нападения на скутер Хуана, вероятно, установили GPS-трекер, чтобы отслеживать его распорядок дня. По словам прокуроров, 11 сентября двое обвиняемых совершили наезд на скутер Хуана, когда тот ехал домой, но остановились, услышав его крик.

У комика диагностировали ушиб таза. После инцидента подозреваемые, как утверждается, предложили "помочь" с оформлением страхового случая — на самом деле они сделали это, чтобы получить фотографию медицинского заключения Хуана и отправить ее человеку по имени "К".

Согласно заявлению, "К" отказался выплатить исполнителям полную сумму в размере 450 000 новых тайваньских долларов (13 900 долларов США; 10 370 фунтов стерлингов), поскольку травмы Хуана оказались незначительными.

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В среду Хуан опубликовал видео, записанное в декабре 2025 года. В нем он просил зрителей помочь ему: выкрикнуть имя человека, которого он собирался описать.

В своем стремительном сатирическом монологе комик, одетый в традиционную одежду, упомянул "зачесанные назад волосы" и "полное телосложение", а также раскритиковал политику в отношении Гонконга, меры в связи с COVID-19 и ситуацию на рынке недвижимости. Завершив свою реплику ругательством, толпа начала скандировать имя Си, после чего разразилась аплодисментами.

В мае двух человек привлекли к ответственности за то, что они разбросали экскременты и разлили краску в одном из клубов Тайбэя — за несколько часов до выступления Хуана.

Лев Нахман, профессор политологии Национального тайваньского университета, отметил: "Важно помнить, что описанный случай — безусловно, один из наиболее экстремальных, однако угрозы и акты насилия в отношении критиков Коммунистической партии происходят здесь, на Тайване, уже много лет".

В октябре Совет по делам материкового Китая (Тайвань) сообщил, что от транснациональных репрессий со стороны КНР пострадали как минимум 126 человек.

Издание The Guardian обратилось к Министерству иностранных дел Китая с просьбой о комментарии.

В публикации, размещенной в среду, Хуан написал: "Если люди могут подвергаться такому обращению только за критику Коммунистической партии Китая — которая даже не управляет Тайванем, — то можно ли надеяться на сохранение нынешней свободы слова, если бы КПК когда-нибудь пришла к власти на Тайване?"

В другой публикации в Facebook Хуан заявил, что не будет отменять предстоящие выступления, хотя и подчеркнул, что он — "не герой".

"Я пишу об этом, потому что это смешно, — сказал он. — Если я и прекращу, то только потому, что мне это просто надоест".

Антонина Туманова

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