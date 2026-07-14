Рада проголосовала за отставку Свириденко: чем глава Кабмина запомнилась украинцам

Верховная Рада уволила главу Правительства Юлию Свириденко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию пленарного заседания парламентариев во вторник, 14 июля.

Подробности

В отставку действующий глава Правительства подала в понедельник, 13 июля.

За решение об увольнении премьер-министра на пленарном заседании проголосовало 258 народных избранников. Красную кнопку нажал всего один парламентарий. Пять нардепов воздержались во время голосования, а 47 не голосовали вообще.

Отметим, что до годовщины назначения на должность главы Правительства Юлии Свириденко оставалось три дня.

О чем говорила Юлия Свириденко в парламенте перед увольнением с должности

Глава Кабмина перед голосованием за свою отставку представила нардепам отчет за год работы своей команды.

Свириденко отметила, что одной из главных задач правительства была поддержка украинцев, которые ежедневно страдают от последствий войны.

Главной задачей и миссией для себя я избрала помощь и заботу об украинцах, которые ежедневно страдают от войны. Вместе с вами, уважаемые народные депутаты, уважаемые министры, мы работали во всех без исключения регионах - от прифронтовых территорий до западных границ - сказала она.

По словам Свириденко, власть сосредотачивалась на обеспечении людей жильем, оплате труда врачей и учителей, работе школ, детских садов и предприятий, а также на защите населения.

Она подчеркнула, что в условиях российской агрессии государство должно не только ликвидировать последствия атак, но и обеспечивать украинцам возможность жить достойно.

Как долго ни длилась бы агрессия, какими сильными ни были бы разрушения, мы должны просыпаться, наводить порядок, защищать себя и достойно жить. Для этого нужны конкретные действия и неотложная помощь здесь и сейчас - заявила Свириденко.

Она также поблагодарила спасателей, ремонтные бригады, коммунальные предприятия и работников критической инфраструктуры.

Мы сделали все возможное, а часто и невозможное, для энергетиков, педагогов, транспорта, здравоохранения и внутренне перемещенных лиц. Я восхищаюсь смелостью и стойкостью украинцев - отметила она.

Отдельно Свириденко назвала важными результатами договоренности о 90 млрд евро кредитной поддержки от Европейского Союза, новую программу Международного валютного фонда и дальнейшую финансовую помощь партнеров.

По ее словам, такая поддержка должна обеспечить большую уверенность в финансировании потребностей государства в течение текущего и следующего годов. Она также поблагодарила народных депутатов за принятие реформ, необходимых для сохранения международной финансовой поддержки.

Говоря о европейской интеграции, Свириденко сообщила, что в течение последнего месяца Украина открыла два из шести кластеров в рамках переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Вступление в ЕС становится четкой и достижимой целью для нас - подчеркнула она.

Свириденко добавила, что правительство продолжает реализацию промышленной политики и программы "Сделано в Украине", инструменты которой должны поддерживать как малые, так и крупные предприятия.

Также, по ее словам, продолжаются структурные реформы в сферах образования, энергетики и здравоохранения, несмотря на войну и постоянные вызовы безопасности.

В завершение выступления Свириденко поблагодарила президента Украины за доверие, Верховную Раду - за сотрудничество, а украинцев - за стойкость и ежедневный труд.

Какие причины отставки главы Кабмина: мнение экспертов

Политологи, лидеры общественного мнения и медиа называют разные факторы, которые могли подтолкнуть Свириденко к увольнению.

Так, Radio Liberty опубликовало материал, в котором говорится о том, что президент Украины Владимир Зеленский устраивает перестановки в Кабмине в связи с новым этапом своей политической борьбы.

В свою очередь аналитик и глава Украинского форума в лондонском аналитическом центре Chatham House Орыся Луцевич высказала мнение, что отставка Свириденко связана с ее политической принадлежностью к Андрею Ермаку - бывшему главе ОПУ. Подталкивая премьер-министра к увольнению, украинский лидер пытается полностью очистить политикум от его влияния.

Свириденко связывали с наследием Ермака, поскольку многие считали её его протеже. Её замена также покажет украинцам, что Зеленский очищает исполнительную власть от влияния Ермака - пояснила Луцевич.

Директор Института мировой политики Евгений Магда считает, что решение об отставке Свириденко и её Правительства было не запланированным, а внезапным.

Премьер-министр, на которую почти ни от кого, кроме оппозиции, не было публичных жалоб, приходит на встречу с президентом, и там ей говорят, что она должна уйти в отставку - сказал эксперт.

Кто заменит Свириденко на посту

Сразу после отставки действующей главы Кабмина вакантную должность временно займет Денис Шмыгаль. Он будет председательствовать три дня.

А среди главных претендентов на замену Свириденко называют главного исполнительного директора "Нафтогаза" Сергея Корецкого. В частности, его фамилию называет политолог Владимир Фесенко.

Корецкий - главный претендент. Он фигура с положительной репутацией как на Западе, так и в Украине, без какого-либо негативного багажа. Корецкий имеет репутацию хорошего менеджера и в то же время, скажем так, не имеет особых политических амбиций или тесных политических связей с различными политическими фракциями или олигархическими группами - пояснил свое мнение эксперт.

Премьерство Юлии Свириденко: что обещала глава Правительства украинцам

Вступая в должность руководительницы Кабмина, Юлия Свириденко год назад дала ряд обещаний. УНН собрал некоторые из них, которые политик обещала воплотить в жизнь во время своей каденции.

Безопасность и оборона

обеспечить украинцев всеми необходимыми инструментами для защиты независимости и жизни Украины;

в первые 6 месяцев сосредоточиться на качественном обеспечении армии, увеличении собственного производства оружия, повышении технологичности украинского войска.

Экономика и бизнес

направить максимальные усилия на самодостаточность украинской экономики;

продолжить поддержку украинского производителя;

приложить все усилия для поддержки украинских предпринимателей;

реализовать быстрые и ощутимые шаги для бизнеса, в частности: продолжить комплексную дерегуляцию, остановить несанкционированное давление на бизнес, ускорить приватизацию и внедрить эффективные механизмы поддержки производства в Украине;

ввести полноценный мораторий на проверки бизнеса;

сохранить и масштабировать наиболее эффективные инструменты поддержки украинского производителя, рабочих мест, украинских товаров и услуг, экспорта.

Государственное управление

продолжить полную открытость Правительства к сотрудничеству с Верховной Радой;

оптимизировать государственный аппарат;

провести полный аудит государственных расходов с целью их сокращения.

Евроинтеграция

быть готовыми по всем переговорным кластерам;

продолжить европейскую интеграцию Украины.

Какие наработки есть у Кабмина под председательством Свириденко

Среди основных политологи и лидеры мнений называют то, что:

ЕС открыл два переговорных кластера;

разблокировали внешнее финансирование;

открыли экспорт оружия;

Минобороны вместе с закупочным агентством начали закупки дронов на основе прозрачных тендеров;

назначили нового главу таможни и БЭБ;

обновили наблюдательные советы "Энергоатома" и ОГТС.

Однако были у команды Свириденко и провалы.

Среди них выделяют:

системное накопление невыполненных реформ;

провал по "плану Качки-Кос". По оценке коалиции восьми профильных организаций, за первое полугодие Украина выполнила его лишь на 15 баллов из 100;

срыв сотрудничества с парламентом;

изменения в бюджет без реального повышения зарплат военным;

использование резервного фонда, который должен был пойти на непредвиденные расходы государства, на кешбековые программы для населения;

договоренности о новой программе с МВФ уже с прямыми требованиями повышения налогов;

торможение запуска обещанного моратория на проверки бизнеса;

провал реформы армии (в частности, и ТЦК).

Кроме того, значительное количество чиновников из команды Свириденко стали фигурантами коррупционных скандалов.

Какой будет дальнейшая судьба экс-главы Кабмина

В кулуарах говорят о том, что Юлия Свириденко может заменить на посту посла Украины в США Ольгу Стефанишину.

Эту версию поддерживает и политолог Катерина Рощук. Она считает, что Стефанишина на посту главного украинского дипломата в США подрывала репутацию официального Киева на международной арене. Ведь политика назначили на эту должность уже тогда, когда она фигурировала в уголовном производстве НАБУ.

Напомним

Как сообщил председатель ВР Руслан Стефанчук, в Верховную Раду Украины поступило заявление об отставке Премьер-министра Украины Юлии Свириденко.