Свириденко может возглавить ОП, а Буданов - Минобороны - нардеп
Киев • УНН
Юлию Свириденко, освобожденную с должности премьера, могут назначить руководителем ОП вместо Кирилла Буданова. Буданов, в свою очередь, может стать министром обороны.
Юлию Свириденко, которую сегодня Верховная Рада освободила от должности премьер-министра, могут назначить руководителем Офиса Президента вместо Кирилла Буданова, который может возглавить Министерство обороны. Об этом сообщила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк, передает УНН.
Новые веяния: Свириденко уходит на главу Офиса Президента, а Кирилл Буданов - на Минобороны
Дополнение
Отметим, согласно статье 114 Конституции Украины, министр обороны, министр иностранных дел Украины назначаются Верховной Радой по представлению Президента Украины.
Согласно положению "О Министерстве обороны Украины", Министерство обороны возглавляет министр, который из числа гражданских лиц назначается на должность по представлению Президента Украины и освобождается от должности Верховной Радой Украины.
Кирилл Буданов, который в январе был назначен руководителем Офиса Президента, а до этого возглавлял Главное управление разведки Министерства обороны, имеет звание генерал-лейтенанта.
Напомним
В воскресенье, 12 июля, Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обновление Кабинета министров Украины и отставку Юлии Свириденко, а также предложил ей "возглавить новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером".
Основным кандидатом на должность премьер-министра Украины вместо Юлии Свириденко называют главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого.
В понедельник, 13 июля, в Верховную Раду Украины поступило заявление об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал заявление об отставке Юлии Свириденко с должности Премьер-министра.
Премьер-министр Юлия Свириденко во время заседания парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства попросила поддержать ее отставку с должности.