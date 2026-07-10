Нардеп обвинил Федорова в покрытии коррупционных кланов на рынке оборонных закупок

Народные депутаты назначили Михаила Федорова министром обороны не для того, чтобы он покрывал коррупционные кланы. На этом подчеркнул народный депутат Максим Бужанский, комментируя материалы СМИ на тему махинаций на закупках в оборонном ведомстве, передает УНН.

Он привел цитату из расследования журналистки Инны Ведерниковой из издания "Зеркало недели": "Рассказывая о том, как ему приходится менять ситуацию в министерстве, противостоять коррупционным кланам и давлению придворных игроков на рынке оборонных закупок, Федоров на политическом уровне фактически зафиксировал то, что на юридическом ныне расследуют детективы НАБУ. (Почему при этом министр не написал ни одного заявления ни в антикоррупционные органы, ни в прокуратуру, ни в СБУ - другой вопрос.)".

По словам Бужанского, он полностью разделяет удивление журналистки по этому поводу.

"Тоже не могу понять, почему Федоров не обращается с заявлениями в антикоррупционные органы относительно наличия коррупционных кланов вокруг министерства обороны и их давления на него. Мы его министром обороны назначили не для того, чтобы он коррупционные кланы покрывал, если честно", - констатировал народный депутат.