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Федоров призвал почти 40 стран-партнеров незамедлительно передать Украине ракеты Patriot

Киев • УНН

 • 2868 просмотра

Министр обороны Михаил Федоров обратился к почти 40 странам-партнерам с просьбой немедленно передать Украине ракеты Patriot из имеющихся запасов. Он также призвал сделать взносы в механизмы PURL и JUMPSTART.

Федоров призвал почти 40 стран-партнеров незамедлительно передать Украине ракеты Patriot

Министр обороны Украины Михаил Федоров обратился с письмами к почти 40 странам-партнерам с просьбой безотлагательно передать Украине ракеты Patriot из имеющихся запасов уже в этом месяце, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Министр обороны Украины уже обратился с письмами к почти 40 странам-партнерам с просьбой безотлагательно передать Украине ракеты Patriot из имеющихся запасов уже в этом месяце – в обмен на будущие поставки, законтрактованные для Украины 

- говорится в сообщении.

А также Федоров призвал сделать взносы в механизмы PURL и JUMPSTART.

Это самые быстрые и надежные пути поставки необходимых ракет для Patriot. Критически важно принять решение уже накануне саммита НАТО.  От скорости партнеров сейчас напрямую зависит защита украинского неба, критической инфраструктуры и жизни наших людей 

- подчеркнули в ведомстве.

Украина работает над получением противоракет PAC-2 и PAC-3 для Patriot - Федоров01.07.26, 17:43 • 3840 просмотров

Антонина Туманова

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