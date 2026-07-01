Украина работает над получением противоракет PAC-2 и PAC-3 для Patriot - Федоров

Украина работает над тем, чтобы как можно быстрее получить противоракеты для систем Patriot. Благодаря Германии удалось заключить крупный контракт на ракеты PAC-2 GMT и PAC-3. Но поставки по этому контракту планируются не ранее следующего года. Об этом журналистам сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров во время совместной пресс-конференции с министром обороны Швеции Полом Йонсоном, передает УНН.

Детали

Мы хотим сейчас взять у некоторых стран "в долг" эти ракеты, чтобы потом вернуть. Скажу так, что во время первого Рамштайна мы проводили эту работу по привлечению ракет со складов стран ЕС. Это очень тяжелая работа — мы просто по одной, две, три ракеты просили у каждой страны, и те несколько десятков ракет помогли в феврале-марте отражать российские атаки - говорится в заявлении Федорова.

Министр добавил: для Украины важно создать собственную противоракету, где страна будет зависеть только от того, сколько инвестирует в собственное производство.

Напомним

Глава Минобороны Михаил Федоров сообщил, что Украина получит 16 истребителей Gripen в качестве "донации" от Швеции уже в начале следующего года.