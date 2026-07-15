Решение по новому министру обороны станет известно вечером, главу МОН Лисового планируют заменить - нардеп
Киев • УНН
Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что решение о назначении министра обороны до сих пор не принято. Также планируется замена министра образования Оксена Лисового на главу НАЗЯВО Андрея Бутенко.
Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что решение по назначению министра обороны пока неизвестно, поэтому неизвестно, останется ли Михаил Фёдоров на своей должности. Также планируется замена министра образования и науки Оксена Лисового на главу Национального агентства обеспечения качества высшего образования Андрея Бутенко. Об этом Железняк сообщил в Telegram, передаёт УНН.
Детали
По должности министра обороны. Я уже слышал и прочитал 100500 версий развития событий. При этом некоторые настолько нереалистичны, что мне кажется, их специально вбрасывают, чтобы запутать всех. Кратко: на данный момент никто не знает, как будет. Решение будет принято ближе к вечеру, и то не факт
Он также добавил, что точно планируется смена министра образования и науки Оксена Лисового.
Действительно, один из кандидатов на должность вместо него — глава Национального агентства обеспечения качества высшего образования Андрей Бутенко. Но это не единственный кандидат, и решение также окончательно не принято
Напомним
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