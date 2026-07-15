Решение по новому министру обороны станет известно вечером, главу МОН Лисового планируют заменить - нардеп

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что решение по назначению министра обороны пока неизвестно, поэтому неизвестно, останется ли Михаил Фёдоров на своей должности. Также планируется замена министра образования и науки Оксена Лисового на главу Национального агентства обеспечения качества высшего образования Андрея Бутенко. Об этом Железняк сообщил в Telegram, передаёт УНН.

По должности министра обороны. Я уже слышал и прочитал 100500 версий развития событий. При этом некоторые настолько нереалистичны, что мне кажется, их специально вбрасывают, чтобы запутать всех. Кратко: на данный момент никто не знает, как будет. Решение будет принято ближе к вечеру, и то не факт