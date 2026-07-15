Решение по новому министру обороны станет известно вечером, главу МОН Лисового планируют заменить - нардеп

$44.880.2151.200.14
ukenru
Эксклюзив
08:57 • 21971 просмотра
Станет ли следующая зима самой тяжелой за время большой войны - прогноз военного и энергетического экспертов
08:53 • 24712 просмотра
ЕС согласился предоставить временную защиту украинцам еще на год, но с уточнением о военнообязанных
08:39 • 20613 просмотра
Командир Сил беспилотных систем "Мадьяр" показал видео операции "МоЛоЧКа"Video
07:59 • 20318 просмотра
Европейские лидеры прибыли в Киев на саммит Украина - Юго-Восточная Европа
Эксклюзив
07:34 • 33932 просмотра
Натальная карта Сергея Корецкого: какие черты потенциального премьер-министра раскрывает астрологический анализ
15 июля, 00:19 • 24224 просмотра
Цены на нефть выросли до месячного максимума после ударов США по Ирану
14 июля, 21:01 • 25366 просмотра
Сборная Испании победила Францию и стала первым финалистом ЧМ-2026Photo
Эксклюзив
14 июля, 14:07 • 76653 просмотра
FREYJA как новое измерение безопасности Украины и Европы: что изменит Антибаллистическая коалицияPhotoVideo
14 июля, 13:43 • 50929 просмотра
В Украине аграрии во всех областях начали жатвуPhoto
14 июля, 12:36 • 61876 просмотра
Рада проголосовала за отставку Свириденко: чем глава Кабмина запомнилась украинцам
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+30°
3м/с
44%
746мм
Популярные новости
За сутки 14 июля российские войска потеряли почти полторы тысячи солдат и более 2 тысяч БПЛА15 июля, 04:15 • 31817 просмотра
У россиян возникли проблемы с оформлением заграничных паспортов - ЦПД15 июля, 04:31 • 7414 просмотра
"Слуга народа" собирается внести представление на назначение Корецкого премьером - нардеп15 июля, 06:28 • 8536 просмотра
ЧМ-2026: Англия и Аргентина определят финалиста МундиаляPhotoVideo07:50 • 22045 просмотра
День Украинской Государственности 15 июля: история, значение и традиции праздника09:22 • 16556 просмотра
публикации
Самолеты - это транспорт, а не оборудование: Татьяна Шевцова объяснила, почему лизинг нельзя трактовать как роялтиPhoto12:14 • 4646 просмотра
Жара в вагонах украинских поездов: что говорят в Укрзализныце и какова ситуация с кондиционерамиPhoto11:54 • 5284 просмотра
День Украинской Государственности 15 июля: история, значение и традиции праздника09:22 • 16694 просмотра
Станет ли следующая зима самой тяжелой за время большой войны - прогноз военного и энергетического экспертов
Эксклюзив
08:57 • 21980 просмотра
Натальная карта Сергея Корецкого: какие черты потенциального премьер-министра раскрывает астрологический анализ
Эксклюзив
07:34 • 33944 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Ярослав Железняк
Михаил Федоров
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Сумы
Крым
Реклама
УНН Lite
Хливнюку присвоили звание заслуженного артиста11:06 • 4496 просмотра
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 113003 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 150110 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 146686 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 130389 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
YouTube
Отопление
Шахед-136
Техника

Решение по новому министру обороны станет известно вечером, главу МОН Лисового планируют заменить - нардеп

Киев • УНН

 • 1220 просмотра

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что решение о назначении министра обороны до сих пор не принято. Также планируется замена министра образования Оксена Лисового на главу НАЗЯВО Андрея Бутенко.

Решение по новому министру обороны станет известно вечером, главу МОН Лисового планируют заменить - нардеп

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что решение по назначению министра обороны пока неизвестно, поэтому неизвестно, останется ли Михаил Фёдоров на своей должности. Также планируется замена министра образования и науки Оксена Лисового на главу Национального агентства обеспечения качества высшего образования Андрея Бутенко. Об этом Железняк сообщил в Telegram, передаёт УНН.

Детали

По должности министра обороны. Я уже слышал и прочитал 100500 версий развития событий. При этом некоторые настолько нереалистичны, что мне кажется, их специально вбрасывают, чтобы запутать всех. Кратко: на данный момент никто не знает, как будет. Решение будет принято ближе к вечеру, и то не факт

- написал Железняк.

Он также добавил, что точно планируется смена министра образования и науки Оксена Лисового.

Действительно, один из кандидатов на должность вместо него — глава Национального агентства обеспечения качества высшего образования Андрей Бутенко. Но это не единственный кандидат, и решение также окончательно не принято

 - добавил Железняк.

Напомним

Фракция "Слуга народа", формирующая монобольшинство в парламенте, провела встречу с претендентом на должность Премьер-министра Сергеем Корецким, который возглавляет Нафтогаз, где он изложил видение работы, структуры и приоритеты правительства.

Павел Башинский

ОбществоПолитика
Оксен Лисовой
Михаил Федоров
Слуга народа
Нафтогаз
Ярослав Железняк