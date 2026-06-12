Четверо раненых и разрушения в результате атак рф в Николаеве

Николаев утром и накануне подвергся атаке рф, известно о 4 пострадавших в городе, и еще об одном - в районе, сообщил в пятницу глава Николаевской ОВА Виталий Ким в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Вчера днем в городе Николаеве под атакой была транспортная инфраструктура, без пострадавших. Ночью враг снова атаковал город. В результате атаки ранены три человека – супруги: 40-летняя женщина и 39-летний мужчина, а также их 18-летняя дочь", - написал Ким.

Все, по его словам, госпитализированы. "На утро мужчина находится в тяжелом состоянии, женщины – в состоянии средней тяжести", - отметил глава ОВА.

Повреждены, по его данным, 14 частных домов и два автомобиля.

Сегодня утром город снова подвергся вражеской атаке.

"Николаев. россияне утром снова атаковали город "шахедами". Пострадал мужчина, он госпитализирован. Повреждены здания транспортного предприятия и автомобили", - сообщил Ким.

Накануне, по его словам, враг ударил и по Николаевскому району.

"Вчера враг атаковал Куцурубскую громаду БпЛА типа "Молния". В результате атаки в селе Яселка ранения получил 79-летний мужчина, он госпитализирован. Состояние пострадавшего на утро – тяжелое. Поврежден частный дом и автомобиль", - указал глава ОВА.

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