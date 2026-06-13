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Ночная атака «шахедов» на Николаев привела к госпитализации людей и разрушениям

Киев • УНН

 • 354 просмотра

В Николаеве из-за атаки дронов госпитализировали двух взрослых и оказали помощь ребенку. Вражеский обстрел повредил частный дом в городе.

Ночная атака «шахедов» на Николаев привела к госпитализации людей и разрушениям

В ночь на субботу, 13 июня, враг атаковал Николаев ударными беспилотниками. Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате атаки "шахедов" ранения получили два человека - 44-летняя женщина и 25-летний мужчина, они госпитализированы.

Также острую реакцию на стресс перенес 10-летний мальчик, медицинскую помощь ему оказали на месте. Поврежден частный дом

- констатировал Ким.

Он также предупредил об угрозе удара баллистики по региону.

Напомним

Накануне в Николаеве и области из-за обстрелов пострадали пять человек, в том числе целая семья. Повреждены транспортная инфраструктура и частные дома.

СБУ объявила подозрение военным рф за удар по Николаеву в 2022 году10.06.26, 17:01 • 3756 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
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Война в Украине
Виталий Ким
Николаев