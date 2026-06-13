Ночная атака «шахедов» на Николаев привела к госпитализации людей и разрушениям
Киев • УНН
В Николаеве из-за атаки дронов госпитализировали двух взрослых и оказали помощь ребенку. Вражеский обстрел повредил частный дом в городе.
В ночь на субботу, 13 июня, враг атаковал Николаев ударными беспилотниками. Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате атаки "шахедов" ранения получили два человека - 44-летняя женщина и 25-летний мужчина, они госпитализированы.
Также острую реакцию на стресс перенес 10-летний мальчик, медицинскую помощь ему оказали на месте. Поврежден частный дом
Он также предупредил об угрозе удара баллистики по региону.
Напомним
Накануне в Николаеве и области из-за обстрелов пострадали пять человек, в том числе целая семья. Повреждены транспортная инфраструктура и частные дома.
СБУ объявила подозрение военным рф за удар по Николаеву в 2022 году10.06.26, 17:01 • 3756 просмотров