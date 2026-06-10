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СБУ объявила подозрение военным рф за удар по Николаеву в 2022 году

Киев • УНН

 • 1100 просмотра

СБУ объявила подозрение михаилу зусько и николаю горайчуку за обстрел Николаевского облсовета в 2022 году. Из-за удара ракетой "Искандер" погибло 36 и ранено 38 человек.

СБУ объявила подозрение военным рф за удар по Николаеву в 2022 году

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российским военным, которые командовали ударом "Искандера" по Николаевскому областному совету в 2022 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Детали

По данным следствия, планированием и подготовкой обстрела занимались:

  • командир 58-й общевойсковой армии южного военного округа рф, генерал-лейтенант михаил зусько;
    • бывший временно исполняющий обязанности командира 12-й ракетной бригады 58-й общевойсковой армии южного военного округа рф, полковник николай горайчук.

      российские оккупанты запустили крылатую ракету класса "земля-земля" из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Ее запустили из оккупированного Крыма.

      В результате атаки погибли 36 человек, еще 38 получили ранения различной степени тяжести. Фигурантам заочно сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

      Речь идет о нарушении законов и обычаев войны, повлекших гибель людей, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Санкция статей предусматривает наказание в виде от 10 до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

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