СБУ объявила подозрение военным рф за удар по Николаеву в 2022 году
Киев • УНН
СБУ объявила подозрение михаилу зусько и николаю горайчуку за обстрел Николаевского облсовета в 2022 году. Из-за удара ракетой "Искандер" погибло 36 и ранено 38 человек.
Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российским военным, которые командовали ударом "Искандера" по Николаевскому областному совету в 2022 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Детали
По данным следствия, планированием и подготовкой обстрела занимались:
- командир 58-й общевойсковой армии южного военного округа рф, генерал-лейтенант михаил зусько;
- бывший временно исполняющий обязанности командира 12-й ракетной бригады 58-й общевойсковой армии южного военного округа рф, полковник николай горайчук.
российские оккупанты запустили крылатую ракету класса "земля-земля" из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Ее запустили из оккупированного Крыма.
В результате атаки погибли 36 человек, еще 38 получили ранения различной степени тяжести. Фигурантам заочно сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Речь идет о нарушении законов и обычаев войны, повлекших гибель людей, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Санкция статей предусматривает наказание в виде от 10 до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.
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