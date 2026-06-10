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Дело российского пропагандиста Корчевникова передали в суд

Киев • УНН

 • 696 просмотра

В суд направили дело пропагандиста Бориса Корчевникова. Он призывал к захвату территорий Украины и оправдывал вооруженную агрессию рф.

Дело российского пропагандиста Корчевникова передали в суд

Прокуроры Офиса Генерального прокурора завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении российского пропагандиста Бориса Корчевникова - генерального директора телеканала "Спас", актера театра и кино, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, россия системно использует медиа, общественные организации и публичных лиц для ведения информационной войны против Украины. К распространению кремлевских нарративов привлекают представителей культуры, науки, религии и шоу-бизнеса.

Возглавляя православный телеканал "Спас", Корчевников долгое время осуществлял информационно-пропагандистскую деятельность против Украины. В выступлениях в медиа, социальных сетях и публичных комментариях он призывал к захвату украинских территорий, оправдывал и героизировал вооруженную агрессию рф, поддерживал военно-политическое руководство государства-агрессора и дискредитировал украинскую власть 

- говорится в сообщении.

В Офисе Генпрокурора добавили, что одним из ключевых инструментов его пропаганды была религиозная риторика. Через апелляции к вере, использование символики и цитат он манипулировал религиозными чувствами аудитории и продвигал идеологические нарративы кремля.

Также установлено, что обвиняемый неоднократно посещал временно оккупированные территории Украины, где продолжал оправдывать российскую агрессию.

Напомним

СБУ сообщила о подозрении российскому пропагандисту борису корчевникову за посягательство на территориальную целостность Украины, оправдание агрессии и незаконное пересечение границы. Пропагандист корчевников публично призывал к уничтожению украинцев.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
российская пропаганда
Социальная сеть
Война в Украине
Государственная граница Украины
Служба безопасности Украины
Украина