Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Правоохоронці заочно повідомили про підозру колишньому "кадету", актору та російському пропагандисту борису корчевнікову.

Він закликав до знищення українців, повідомили у пресслужбі СБУ, пише УНН.

Служба безпеки зібрала доказову базу на актора бориса корчевнікова, який виправдовує загарбницьку війну москви.

Свого часу корчевніков став відомим завдяки серіалу "Кадети", а зараз очолює прокремлівський телеканал "Перший суспільний православний телеканал "СПАС". Ця платформа - один із рупорів кремля, який поширює пропаганду у першу чергу на внутрішню аудиторію країни-агресора.

СБУ задокументувала, що в численних ефірах корчевніков неодноразово виправдовував повномасштабне вторгнення рф та воєнні злочини рашистів. Він публічно закликав до захоплення всієї території України та фізичного знищення громадян держави.

Корчевніков їздить до тимчасово окупованих районів України, де виступає на підтримку путіна та збройної агресії рф. Задокументовано, як зловмисник неодноразово перетинав кордон України поза пунктами пропуску протягом 2022-2023 років. На підставі зібраних доказів підозру оголошено одразу за трьома статтями ККУ:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене з використанням засобів масової інформації);

ч. 2 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України). Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Доповнення

борис корчевніков як кремлівський пропагандист є фігурантом 9-го пакету антиросійських санкцій ЄС, спрямованих проти путіна, його приспішників та російських медіа.