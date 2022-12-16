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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 16248 перегляди

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Офіційно: дев'ятий пакет санкцій ЄС проти рф вступив у дію

Офіційно: дев'ятий пакет санкцій ЄС проти рф вступив у дію

Київ • УНН

 • 600135 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Дев'ятий пакет санкцій ЄС проти рф набрав чинності. Дані опубліковані в "Офіційному журналі ЄС", передає УНН.

Деталі

Відзначимо, що у пакеті санкцій йдеться про призупинення ліцензій на мовлення в Європі російських каналів НТВ/НТВ "Мир", "Россия-1", РЕН-ТВ та Першого каналу.

Крім того, запроваджується повна заборона на операції з Всеросійським банком розвитку регіонів та заморожування активів ще двох російських банків. Також громадянам ЄС заборонено обіймати керівні посади у державних та контрольованих державою компаніях у росії.

У рамках нового пакету санкцій буде розширено заборону на експорт до росії товарів та технологій подвійного призначення, у тому числі електроніки та ІТ-обладнання, хімічних та нервово-паралітичних речовин, безпілотників, приладів нічного бачення та радіонавігаційного обладнання.

У списки санкцій також внесли 168 російських компаній і підприємств, пов’язаних з оборонним сектором рф.

Додамо

Крім того, ЄС ввів санкції проти представників організації "Російський імперський рух", клубу "Русич" та Спілки добровольців Донбасу.

Також набули чинності санкції проти семи російських губернаторів.

ЄС запровадив санкції проти Бориса Корчевнікова, Марини Кім, Григорія Лепса, Дмитра Пучкова, Микити Міхалкова.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дев'ятий пакет санкцій ЄС щодо рф офіційно затвердили: що у списках

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