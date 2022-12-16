Официально: девятый пакет санкций ЕС против рф вступил в действие
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Девятый пакет санкций ЕС против рф вступил в силу. Данные опубликованы в "Официальном журнале ЕС", передает УНН.
Детали
Отметим, что в пакете санкций говорится о приостановлении лицензий на вещание в Европе российских каналов НТВ/НТВ "Мир", "Россия-1", РЕН-ТВ и Первого канала.
Кроме того, вводится полный запрет на операции с Всероссийским банком развития регионов и замораживание активов еще двух российских банков. Также гражданам ЕС запрещено занимать руководящие должности в государственных и контролируемых государством компаниях россии.
В рамках нового пакета санкций будет расширен запрет на экспорт в россию товаров и технологий двойного назначения, в том числе электроники и ІТ-оборудования, химических и нервно-паралитических веществ, беспилотников, приборов ночного видения и радионавигационного оборудования.
В списки санкций также внесли 168 российских компаний и предприятий, связанных с оборонным сектором рф.
Добавим
Кроме того, ЕС ввел санкции против представителей организации "Российское имперское движение", клуба "Русич" и Союза добровольцев Донбасса.
Также вступили в силу санкции против семи российских губернаторов.
ЕС ввел санкции против Бориса Корчевникова, Марины Ким, Григория Лепса, Дмитрия Пучкова, Никиты Михалкова.
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