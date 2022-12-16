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Дев'ятий пакет санкцій ЄС щодо рф офіційно затвердили: що у списках

Київ • УНН

 • 1169953 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Європейський Союз офіційно ухвалив 9-й пакет економічних та індивідуальних санкцій у відповідь на агресивну війну рф проти України, повідомили в Раді ЄС, пише УНН.

Дев'ятий пакет санкцій ЄС щодо рф офіційно затвердили: що у списках

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"У відповідь на агресивну війну росії проти України, що триває, і серйозність нинішньої ескалації проти цивільного населення і громадянської інфраструктури Рада ЄС ухвалила сьогодні дев'ятий пакет нових заходів, спрямованих на посилення тиску на росію та її уряд", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Узгоджений пакет, як зазначено, включає низку заходів, покликаних "завдати серйозного удару по російській економіці і здатності продовжувати агресію".

Експортний контроль та обмеження

Сьогоднішнє рішення запроваджує новий контроль та обмеження на експорт товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів та технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню сектору оборони та безпеки рф за рахунок значного розширення списку суб'єктів, пов'язаних з ВПК росії, за рахунок додаткових 168 суб'єктів, на які спрямовані заходи, що вводяться. Це гарантує, що основні хімічні речовини, нервово-паралітичні речовини, прилади нічного бачення та радіонавігаційного обладнання, електроніка та ІТ-компоненти, які можуть бути використані російською військовою машиною, не можуть вільно продаватися. Щоб уникнути обходу, до списку також включені деякі підконтрольні росії організації, що базуються в незаконно анексованому Криму чи Севастополі", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, ЄС розширить заборону на експорт товарів та технологій, пов'язаних з авіацією та космічною галуззю, включивши до нього авіаційні двигуни та їх деталі. Ця заборона поширюватиметься як на пілотовані, так і на безпілотні літальні апарати, а це означає, що "відтепер діятиме заборона на прямий експорт двигунів для дронів до росії та будь-якої третьої країни, яка могла б постачати дрони в росію".

Ослаблення санкцій

Жодний із заходів, вжитих у зв'язку з діями росії щодо дестабілізації ситуації в Україні, зазначили у Раді ЄС, жодним чином не спрямований проти торгівлі сільськогосподарською та харчовою продукцією, у тому числі пшеницею та добривами, між третіми країнами та росією.

"Однак... було ухвалено рішення запровадити новий відступ, що дозволяє розморожувати активи та кошти та економічні ресурси, доступні певним особам, які відігравали значну роль у міжнародній торгівлі сільськогосподарськими та харчовими продуктами, включаючи пшеницю та добрива, до їх включення до (санкційного) списку", - зазначили у Раді ЄС.

Банківський сектор

ЄС заморозить активи ще двох російських банків та додасть Російський банк розвитку регіонів до списку російських державних чи контрольованих організацій, на операції з якими поширюється повна заборона.

Мовлення

З метою протидії систематичній міжнародній кампанії росії з дезінформації та маніпулювання інформацією, спрямованої на дестабілізацію сусідніх з нею країн, ЄС та його держав-членів, Рада ЄС, як зазначено, ініціювала процес припинення дії ліцензій на мовлення чотирьох додаткових засобів масової інформації: НТВ/НТВ "Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ" і "Первый канал".

Консалтингові послуги

Сьогоднішні рішення вводять заборону надання послуг ЄС з реклами, дослідженням ринку та опитування громадської думки, а також послуг з тестування продукції та технічної інспекції у рф.

Енергетика та гірничодобувна промисловість

ЄС розширить заборону, спрямовану на нові інвестиції у російський енергетичний сектор, додатково заборонивши нові інвестиції у російський гірничодобувний сектор, за винятком гірничодобувної діяльності, пов'язаної з певною критичною сировиною.

Інші

Выдсьогодны громадянам ЄС буде заборонено обіймати будь-які посади в керівних органах усіх російських державних чи контрольованих юридичних осіб, організацій чи органів, розташованих у росії.

Санкції проти фізичних осіб

На додаток до економічних санкцій Рада ЄС вирішила запровадити комплексний пакет індивідуальних заходів як за кількістю, так і за змістом з перерахуванням дуже значної кількості додаткових фізичних та юридичних осіб, зазначили в євроінституції.

"Відповідні правові акти невдовзі будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС", - зазначили у Раді ЄС.

Зазначимо, журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк назвав ухвалений пакет "одним із найслабших (можливо, найслабший) із пакетів на сьогодні".

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